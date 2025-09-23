Reconhecimento nacional

Pesquisadora do ES é premiada por trabalho que analisa turismo em Vila Velha

Premiação avaliou os trabalhos de estudantes de pós-graduação em território nacional, ocorrendo junto ao Congresso Latino-Americano de Investigação Turística

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:09

Momento em que Josy Anne (ao centro) recebe o Prêmio Mestre Destaque Crédito: Reprodução / Josy Anne Almeida

Qual é o limite de um sonho? Algumas pessoas colocam prazo para cumprir objetivos, mas para Josy Anne Almeida, o tempo só manteve ainda mais forte o desejo de alcançar os desejos. Nascida e criada em Vila Velha, Josy recebeu o Prêmio Mestre Destaque pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR), em reconhecimento a sua pesquisa no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulado “Os modelos de transformação de destinos turísticos inteligentes e os desafios locais em países da América Latina.”

O evento ocorreu no último dia 19 na Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Rio Grande do Sul, com um caráter internacional ao se juntar ao Congresso Latino-Americano de Investigação Turística (Clait), trazendo diversos pesquisadores do continente para debater sobre o rumo do turismo mundial.

“Esse reconhecimento não é apenas individual. Simboliza a força coletiva de todas as mulheres, mães e PcDs que resistem e persistem na construção de uma ciência mais diversa, inclusiva e socialmente transformadora”, declarou Josy Anne.

O rumo da pesquisa

Em sua pesquisa, Josy trata do modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) e sua adaptação para a realidade latino-americana. O estudo parte do conceito espanhol de DTI, inspirado em cidades inteligentes, mas faz uma análise crítica de como esse modelo europeu, com forte infraestrutura histórica e maiores recursos, se aplica em países da América Latina, onde o contexto é bastante diferente.

No trabalho, ela selecionou cidades de referência para estudo comparativo: Córdoba (Argentina), Medellín (Colômbia), Curitiba (Brasil) e Vila Velha (Brasil). O município canela-verde foi escolhido porque integra o programa DTI Brasil, do Ministério do Turismo, desde 2022, e já se destaca em áreas como sustentabilidade e acessibilidade.

O trabalho também analisa ações práticas de transformação em Vila Velha, como: investimento em mobilidade urbana sustentável (patinetes e ciclovias) e fogos de baixo impacto sonoro durante o Ano-Novo, beneficiando animais e pessoas neurodivergentes. O estudo reforça, portanto, a importância de alinhar turismo, gestão urbana e sustentabilidade, mostrando Vila Velha como exemplo emergente no cenário internacional.

“É uma cidade que ainda está em estágio inicial de transformação, mas que já se destaca em sustentabilidade e acessibilidade, o que a coloca na pauta internacional da pesquisa em turismo”, finalizou Josy Anne.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta