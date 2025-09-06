É vero, é Verissimo!

O escritor Luis Fernando Verissimo. Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

— Alô, boa tarde! É da casa do Verissimo?



— Sim! Quem quer falar?



— Pedro!



— Pedro de quê?



— Apenas Pedro! Queria falar com algum familiar!



— Pois é, seu Pedro, saíram todos! Foram para o velório! Seu Luis Fernando nos deixou, infelizmente. Todo mundo arrasado.



— Eu sei, eu sei... pensei que tivesse ainda alguém em casa.

— Não… não. Mas o senhor quer deixar recado? Desculpe, seu Pedro, sua voz está longe e às vezes some, apesar de ser forte!

— Então, eu vou deixar um recado pra você dar a eles...

— Mas o senhor não vai à cerimônia de despedida?

— Não, estou muito longe daí. Além do mais, não posso aparecer...

— Como assim? O senhor tem algum problema com a família ou com ele?

— Nada disso… não sou de brigar, nem posso!

— Seu Pedro, eu estou indo agora participar da cerimônia. O que digo a eles?

— Certo! Diga para família, amigos, leitores e fãs que ele já está sendo super bem cuidado e vai ficar muito bem.

— Não entendi, seu Pedro. Bem cuidado? Mas ele não está mais conosco!

— Fique tranquila, aqui é um paraíso! Avise a todos!

— Estou perdida. Depois o senhor liga para eles mais tarde...

— Impossível, só tenho uma ficha...

— Ficha? Não existe mais ficha!

— Aqui só tem ligação com ficha, não tem outro jeito… por enquanto!

— Onde o senhor está? Que lugar é esse?!

— Minha irmã querida, estou falando do Céu!

(silêncio, respiração forte)

— Então o senhor não é o seu Pedro?

— Exato! Não sou o seu Pedro, e sim o Pedro de todos, o homem que tem as chaves do Céu!

— Sãooooooo Pedro! É verdade?!?!

— É vero... Verissimo!

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais