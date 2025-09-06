É vero, é Verissimo!

— Alô, boa tarde! É da casa do Verissimo?
— Sim! Quem quer falar?
— Pedro!
— Pedro de quê?
— Apenas Pedro! Queria falar com algum familiar!
— Pois é, seu Pedro, saíram todos! Foram para o velório! Seu Luis Fernando nos deixou, infelizmente. Todo mundo arrasado.
— Eu sei, eu sei... pensei que tivesse ainda alguém em casa.
— Não… não. Mas o senhor quer deixar recado? Desculpe, seu Pedro, sua voz está longe e às vezes some, apesar de ser forte!
— Então, eu vou deixar um recado pra você dar a eles...
— Mas o senhor não vai à cerimônia de despedida?
— Não, estou muito longe daí. Além do mais, não posso aparecer...
— Como assim? O senhor tem algum problema com a família ou com ele?
— Nada disso… não sou de brigar, nem posso!
— Seu Pedro, eu estou indo agora participar da cerimônia. O que digo a eles?
— Certo! Diga para família, amigos, leitores e fãs que ele já está sendo super bem cuidado e vai ficar muito bem.
— Não entendi, seu Pedro. Bem cuidado? Mas ele não está mais conosco!
— Fique tranquila, aqui é um paraíso! Avise a todos!
— Estou perdida. Depois o senhor liga para eles mais tarde...
— Impossível, só tenho uma ficha...
— Ficha? Não existe mais ficha!
— Aqui só tem ligação com ficha, não tem outro jeito… por enquanto!
— Onde o senhor está? Que lugar é esse?!
— Minha irmã querida, estou falando do Céu!
(silêncio, respiração forte)
— Então o senhor não é o seu Pedro?
— Exato! Não sou o seu Pedro, e sim o Pedro de todos, o homem que tem as chaves do Céu!
— Sãooooooo Pedro! É verdade?!?!
— É vero... Verissimo!
