Direita forte e equilibrada se faz com diálogo

O ano é 2024 e faltam poucos meses para as eleições municipais. Desfiliações e filiações partidárias já resolvidas... e que rufem os tambores, mas que seja de forma suave! Na era dos extremos, o diálogo nunca foi tão precioso e jamais pode ser substituído por intolerância e conflitos.



Dentro dos polos dos extremos, tudo é muito mais difícil. Sou um político ideológico. E defendo meu posicionamento de direitista. Mas acredito na direita sensata, equilibrada, que busca na força do diálogo a sabedoria e o respeito. E que tudo vá ao encontro do bem-estar da população. O capixaba, sobretudo, deve estar acima de qualquer embate político partidário. O verdadeiro conservadorismo está acima de apenas uma sigla partidária.