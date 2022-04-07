Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista: prevenção e informação salvam vidas

Médico e paciente Crédito: FreepikFreepik

O Dia 7 de abril marca, ao mesmo tempo, duas datas importantes: o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista, dois temas que, aparentemente, não se relacionam, mas que permitem, sim, uma analogia. Ter saúde precisa, cada vez mais, ser entendido, vivenciado e praticado como algo que vai além de não ter doenças instaladas.

Nesse sentido, promover saúde também não pode se resumir a tratar doenças, mas sim a trabalhar por uma cultura que, de fato e não apenas numa ação mercadológica bem embalada, invista no exercício da medicina preventiva.

Fazer medicina preventiva é uma iniciativa árdua que envolve muitas frentes de trabalho, incluindo o acesso à informação e ao conhecimento, missão essencial do bom jornalismo, que merece todo respeito e valorização. Uma parceria necessária no trabalho de disseminar a cultura da prevenção que leva ao envelhecimento saudável e a qualidade de vida de nossa população idosa.

É senso comum falar sobre a mudança da pirâmide etária que indica o crescimento da população de idosos e a questão da longevidade no Brasil. Mas, na prática, nem sempre são vistas iniciativas que, de forma séria, assertiva e organizada, tenham o objetivo de contribuir para que o idoso não apenas ganhe mais anos de vida, mas ganhe também anos de qualidade, com saúde e bem-estar.

A proposta que temos produz resultados concretos, alguns já publicados e outros a serem publicados em revistas científicas.

Com investimento em inovação, tecnologia, informação, treinamento e acompanhamento próximo e individualizado, realizamos um estudo piloto com 50 idosos diabéticos reduzindo de forma significativa as descompensações de glicemia, que trazem danos irreversíveis como a cegueira e afetam diretamente órgãos como os rins, o coração e os sistemas vascular e neurológico.

Alguns desses pacientes tiveram uma reversão de danos na retina que levariam à cegueira sem a estabilização e o controle da glicemia. É um programa multidisciplinar que já se estendeu e agora envolve cerca de 600 pessoas.

E esse é apenas um exemplo. O ditado que diz que prevenir é melhor do que remediar não pode ser só uma falácia. É esse o único caminho possível para garantir envelhecimento saudável; humanizar o cuidado médico; permitir que o aumento da longevidade não seja sinônimo de gerar uma sobrevida repleta de limitações; e também para viabilizar a sustentabilidade de serviços de saúde a curto, médio e longo prazo nas áreas privada e pública.