Desconhecimento ameaça a eficiência da Lei Maria da Penha

Lamentavelmente, não podemos afirmar que a referida lei resolve todos os problemas e tampouco consegue evitar as muitas tragédias que ocorrem diariamente, mas é fundamental estar ciente de todos os amparos legais disponibilizados pela legislação para combater injustiças da violência de gênero, as mesmas que estamos cansados de testemunhar por meio das notícias ou até mesmo com pessoas perto de nós.

A Lei Maria da Penha prevê medidas de proteção que precisam chegar ao conhecimento de quem realmente precisa. Ela pode, por exemplo, determinar o afastamento do agressor do lar onde vive com a vítima, a suspensão do porte de armas e a proibição de chegar perto da mulher ou de frequentar determinados locais.