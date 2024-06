Criatividade ou processo: o que vem primeiro?

Em minha recente imersão em Orlando, tive a oportunidade de visitar lugares emblemáticos como Disney, Apple, Macy’s, Harley Davidson, Orlando Magic, Universal Studios e Rosen College of Hospitality. Essas experiências me fizeram refletir sobre uma questão essencial: o que vem primeiro, a criatividade ou o processo? E, mais importante ainda, como alcançar o tão desejado UAU*?



A resposta pode parecer óbvia, mas a realidade é mais complexa do que um simples "primeiro vem isso, depois aquilo". No coração de lugares como a Disney e a Apple, a criatividade e o processo coexistem de maneira intrincada, formando uma sinfonia que resulta em experiências excepcionais e memoráveis.

Todos conhecemos o encantamento dos parques da Disney, onde a magia parece fluir livremente. No entanto, há uma frase famosa que captura a verdadeira essência do que acontece por trás dos bastidores: "A Disney não faz magia. É o processo que faz a magia acontecer". A Disney é um exemplo perfeito de como processos bem estruturados podem transformar criatividade em uma experiência tangível e inesquecível. Desde a limpeza dos parques até a coreografia precisa dos shows, tudo é meticulosamente planejado e executado.

Marcelo Braga. Crédito: Arquivo pessoal

A Apple, por outro lado, é frequentemente associada à inovação e à criatividade. Desde o icônico iPhone até o revolucionário MacBook, a marca é sinônimo de produtos que antecipam as necessidades dos consumidores. Contudo, por trás de cada lançamento de produto, há uma rede complexa de processos que garante que a qualidade, o design e a funcionalidade estejam alinhados com os padrões da Apple.

Steve Jobs compreendeu que a verdadeira inovação requer tanto criatividade quanto um conjunto sólido de processos para torná-la viável e sustentável. "Que a força esteja com você" pode ser um mantra inspirador, mas é o processo que torna a força tangível.

Na Harley Davidson, a criatividade está presente no design icônico de suas motos, símbolos de liberdade e rebeldia. Mas a durabilidade e a confiabilidade são frutos de processos de engenharia e fabricação de ponta. A Macy’s, com suas vitrines deslumbrantes, atrai milhões de consumidores. Contudo, é a eficiência dos seus processos logísticos e a excelência no atendimento ao cliente que mantém esses consumidores retornando.

O Orlando Magic proporciona um espetáculo a cada jogo. Mas o que garante o sucesso é o processo. Desde o treinamento dos jogadores até a organização do evento, tudo é cuidadosamente planejado. No Universal Studios, a criatividade nas atrações é inegável. Porém, é a gestão precisa dos parques e os processos de segurança que garantem uma experiência segura para todos os visitantes. O Rosen College of Hospitality ensina que a excelência no atendimento é alcançada através da combinação de processos bem estruturados e a capacidade de inovar.

A verdadeira lição dessa imersão é que a criatividade pode te levar longe, mas são os processos que garantem que você chegue lá de maneira sustentável. Portanto, a resposta é que não há uma ordem fixa entre criatividade e processo. Eles são interdependentes e, quando harmonizados, criam resultados extraordinários. Juntos, fazem a magia acontecer. E é assim que o UAU se torna realidade, seja na Disney, no seu negócio ou no dia a dia da sua vida. "Ao infinito e além!" pode ser a sua meta, e somente com processo que você chegará lá!

*O UAU é surpresa, é surpreender, é dar algo mais do que as pessoas esperam. Aqui na Liga, o UAU é encarado como a nossa meta. Aqui a gente, de 0 a 10, quer tirar nota 11. É um parâmetro para mensurar alta qualidade. É aquilo que te tira da zona de conforto, é tudo aquilo que te emociona.

