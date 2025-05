Conservador no rito, radical no amor

Não há problema algum em ser conservador na religiosidade. Amar o rito, o sacramento, a ordenança, a liturgia. Muitos cristãos, ao longo da história, encontraram no sagrado da forma e na beleza do culto tradicional o alimento necessário para uma fé profunda, comprometida e transformadora.



O problema começa quando o zelo pelas formas se transforma em indiferença diante das dores do mundo. Quando a ortodoxia substitui a misericórdia. Quando a tradição vira desculpa para negar o essencial do Evangelho: a justiça, a compaixão, a solidariedade concreta com os que sofrem.

A fé cristã não é neutra diante do sofrimento. O Cristo crucificado nos ensina que não há espiritualidade legítima que ignore os crucificados da história.

Padre Júlio Lancelotti é um exemplo vivo disso. Conservador na liturgia, no afeto pelo sagrado, mas radical no amor que pratica junto aos empobrecidos, encarcerados, perseguidos.

Thomas Merton, monge trapista, mesmo recolhido num mosteiro, ergueu a voz contra a guerra, a injustiça e as armas nucleares, sem jamais abandonar a tradição contemplativa.

No campo protestante, Dietrich Bonhoeffer enfrentou o nazismo, pagou com a própria vida por não trair o Evangelho. Martin Luther King Jr. pregava nos moldes da tradição batista, mas suas palavras incendiaram consciências contra o racismo, a guerra do Vietnã e a pobreza estrutural.

Não se trata de uma disputa entre conservadorismo e progressismo. Trata-se de fidelidade ao Cristo vivo.

O massacre do povo palestino, as guerras, a fome e a exclusão deveriam comover e mobilizar todos os que professam a fé cristã. Não é uma questão política: é uma exigência do amor.

Ser cristão é carregar a cruz — não os símbolos do poder que a fincaram no Gólgota.

