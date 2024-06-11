Conheça a doença causada pelo mau hábito de esfregar ou coçar os olhos

Os meses coloridos ganham cada vez mais relevância na conscientização da população sobre questões cruciais de saúde. A cada mês, uma nova cor destaca a importância da prevenção e dos cuidados com o nosso corpo.

Ano após ano, com a chegada desse mesmo mês, o Junho Violeta está aí para nos lembrar da importância da conscientização sobre o ceratocone, uma doença ocular que pode piorar com o tempo e afetar a estrutura da córnea. Essa condição faz com que a córnea fique mais fina e se projete para a frente, formando um cone, o que prejudica bastante a visão.

Milhares de brasileiros são acometidos pela doença, cerca de 150 mil pessoas por ano, normalmente indivíduos entre 10 e 25 anos, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Seus principais sintomas são visão borrada e distorcida, sensibilidade à luz, percepção de auréolas ao redor das luzes, visão dupla e dificuldade para enxergar à noite. Esses sintomas podem aparecer rapidamente ou aos poucos.

Sempre oriento os meus pacientes que esfregar os olhos com frequência e força pode causar microtraumas na córnea e contribuir para o desenvolvimento do ceratocone, especialmente em quem já tem predisposição genética. Por isso, é importante evitar esse hábito.

O tratamento varia conforme a gravidade da doença: óculos podem ajudar em casos leves, e lentes de contato rígidas são uma boa opção para melhorar a visão. Técnicas mais avançadas, como o crosslinking corneano e implante de anéis, fortalecem a córnea e impedem a progressão da doença. Porém, em casos mais graves, pode ser necessário um transplante de córnea.

Homem coçando os olhos Crédito: Shutterstock

Embora o ceratocone não tenha cura, os tratamentos disponíveis podem controlar a progressão e melhorar a qualidade da visão. Com isso, é possível estabilizar a córnea e corrigir a visão. Para prevenir o ceratocone, é fundamental, acima de tudo, evitar coçar os olhos, proteger os olhos de lesões e infecções, tratar alergias oculares e fazer check-ups regulares com o oftalmologista. Manter os olhos hidratados e evitar ambientes poluídos também ajudam.