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Liliana Nóbrega

Artigo de Opinião

É oftalmologista
Liliana Nóbrega

Conheça a doença causada pelo mau hábito de esfregar ou coçar os olhos

O Junho Violeta está aí para nos lembrar da importância da conscientização sobre a doença ocular que pode piorar com o tempo e afetar a estrutura da córnea
Liliana Nóbrega
É oftalmologista

Públicado em 

11 jun 2024 às 12:15
Os meses coloridos ganham cada vez mais relevância na conscientização da população sobre questões cruciais de saúde. A cada mês, uma nova cor destaca a importância da prevenção e dos cuidados com o nosso corpo.
Ano após ano, com a chegada desse mesmo mês, o Junho Violeta está aí para nos lembrar da importância da conscientização sobre o ceratocone, uma doença ocular que pode piorar com o tempo e afetar a estrutura da córnea. Essa condição faz com que a córnea fique mais fina e se projete para a frente, formando um cone, o que prejudica bastante a visão.
Milhares de brasileiros são acometidos pela doença, cerca de 150 mil pessoas por ano, normalmente indivíduos entre 10 e 25 anos, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Seus principais sintomas são visão borrada e distorcida, sensibilidade à luz, percepção de auréolas ao redor das luzes, visão dupla e dificuldade para enxergar à noite. Esses sintomas podem aparecer rapidamente ou aos poucos.

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Sempre oriento os meus pacientes que esfregar os olhos com frequência e força pode causar microtraumas na córnea e contribuir para o desenvolvimento do ceratocone, especialmente em quem já tem predisposição genética. Por isso, é importante evitar esse hábito.
O tratamento varia conforme a gravidade da doença: óculos podem ajudar em casos leves, e lentes de contato rígidas são uma boa opção para melhorar a visão. Técnicas mais avançadas, como o crosslinking corneano e implante de anéis, fortalecem a córnea e impedem a progressão da doença. Porém, em casos mais graves, pode ser necessário um transplante de córnea.
Homem coçando os olhos
Homem coçando os olhos Crédito: Shutterstock
Embora o ceratocone não tenha cura, os tratamentos disponíveis podem controlar a progressão e melhorar a qualidade da visão. Com isso, é possível estabilizar a córnea e corrigir a visão. Para prevenir o ceratocone, é fundamental, acima de tudo, evitar coçar os olhos, proteger os olhos de lesões e infecções, tratar alergias oculares e fazer check-ups regulares com o oftalmologista. Manter os olhos hidratados e evitar ambientes poluídos também ajudam.
A campanha do Junho Violeta é essencial para nos informar sobre o ceratocone e como lidar com ele. Conscientizar sobre os sintomas, fatores de risco e métodos de prevenção é fundamental para reduzir a incidência e o impacto dessa doença ocular. E, sempre é importante destacar que a consulta a um oftalmologista é fundamental para assegurar um tratamento adequado ao problema ocular.

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