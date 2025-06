Como uma guerra mundial pode afetar seus investimentos?

A maioria das grandes viradas da história chega sem aviso. Foi assim com guerras, crises financeiras e pandemias. O economista Nassim Taleb chamou esses acontecimentos de “cisnes negros”: eventos raros, imprevisíveis e que mudam radicalmente o rumo das coisas. Você talvez nunca veja um — mas basta um para transformar o mundo. O problema não é o improvável acontecer, mas estarmos despreparados quando ele chega. Estaríamos agora diante de um novo “cisne negro” em formação? O Oriente Médio voltou a ferver. No sábado (21), os Estados Unidos atacaram o Irã, em resposta a bombardeios contra Israel. Embora ainda restrito ao plano regional, o envolvimento direto da maior potência militar do planeta muda tudo. China e Rússia, por enquanto, assistem em silêncio . Mas a história adverte: neutralidade dificilmente sobrevive quando o equilíbrio global é rompido.

Estudos do NBER mostram que, em conflitos anteriores, os mercados de ações chegaram a cair até 15% apenas com a antecipação das hostilidades. O nervosismo não é irracional: guerras mudam fluxos comerciais, destroem previsões e congelam investimentos.

Diante disso, como proceder? Talvez a pergunta mais correta não seja como evitar perdas, mas como evitar catástrofes financeiras. Não existe o ativo perfeito, assim como não existe cenário perfeito. O essencial é entender que vivemos num mundo imperfeito. Diversificação geográfica é mais importante que escolha específica de ativos. Liquidez vale mais do que retornos elevados: é melhor perder 10% com liberdade do que ganhar 20% sem poder se mover. Mais vale uma corda segura num bote do que um tesouro preso num navio que afunda.