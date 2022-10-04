Como reduzir o impacto da indústria de cosméticos no meio ambiente

Mulher hidratando a pele Crédito: Freepik

O Brasil está em quarto lugar no ranking de países que mais consomem produtos cosméticos no mundo e perde apenas para Estados Unidos, China e Japão, respectivamente, de acordo com os dados de 2019 da Euromonitor. Dada essa proporção de alcance, o consumo de plástico e resíduos inorgânicos é equivalentemente alto e produz impacto negativo no meio ambiente.

A marca de produtos capilares Ervas Naturais foi posicionada entre as 300 empresas do Brasil a serem premiadas e a primeira indústria do Espírito Santo na pesquisa Humanizadas de 2021. A apuração avalia as empresas que possuem práticas ESG, sigla em inglês que significa práticas ambientais, sociais e de governança, que foram estabelecidas como forma de preservar o meio ambiente e, ainda assim, entregar produtos de qualidade.

A Ervas Naturais desenvolve seus produtos com foco na contribuição à autoestima do consumidor e investe em diferentes fórmulas pela diversidade e saúde capilar. Dessa forma, a variedade de linhas dentro da marca cumpre o propósito de se adaptar ao cabelo do cliente. Tudo isso é feito com base nos princípios ESG em prol do meio ambiente e apoia-se na produção sustentável.

Prezar pelo meio ambiente é um trabalho coletivo e contínuo. Por isso, desenvolver métodos de produção tanto na fórmula dos produtos quanto em embalagens é o que faz diferença. A Ervas Naturais busca contribuir para o mundo dos cosméticos sem prejudicar o mundo natural, ou seja, o marco interessante para empresa de cosméticos.

Além de contribuir com o meio ambiente, a marca não testa seus produtos em animais, escolhe criar e produzir os itens de modo que não prejudique nenhum tipo de vida animal, vegetal ou humana.

O dia 4 de outubro de 2022 é significativo para o meio ambiente: o Dia da Natureza. É o momento reflexivo a respeito das ações humanas e seus impactos no meio ambiente. É preciso incentivar o questionamento frente qualquer decisão desde as embalagens dos produtos comercializados até a exploração da fauna e flora brasileira em prol da indústria de cosméticos.