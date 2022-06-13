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Responsabilidade social

A Gazeta lança ‘Atitude Sustentável’, e conversa sobre meio ambiente e sustentabilidade nesta terça-feira (14)

Evento contará com painel e lançamento do livro “Águas: Distintos Olhares"  e será transmitido ao vivo em A Gazeta

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 18:55

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

13 jun 2022 às 18:55
Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço na pauta mundial e muito se tem debatido sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e economia. Pensando nisso, A Gazeta realizou nesta terça-feira (14), o lançamento oficial da editoria ‘Atitude Sustentável’, para divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social.
Uma série de  atividades estão programadas, como o painel e lançamento do livro “Águas: Distintos Olhares” também nesta terça-feira (14), às 12 horas, no auditório da Rede Gazeta. O evento, que visa discutir a importância de cuidar dos recursos hídricos de forma conjunta, será transmitido ao vivo no site de A Gazeta.

O Projeto

O Projeto Atitude Sustentável retorna com uma versão totalmente alinhada com o discurso atual do tema e dará luz às novas tendências. Uma das novidades, que será divulgada no evento desta terça-feira (14), é a nova página especial de A Gazeta, homônima, que traz conteúdos jornalísticos relacionados ao meio ambiente.
“Vivemos num Estado pequeno, com problemas ambientais, mas também com muitas iniciativas para preservação. Queremos discutir essas questões e valorizar as boas práticas para preservar a natureza”, destaca a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.
A nova editoria foi lançada com uma série especial sobre Biomas do Espírito Santo, projeto idealizado por Vitor Jubini, realizado com os repórteres Alberto Borém e Fernando Madeira, que mostra desafios e excelentes iniciativas para preservar floresta, rio, mar e mangue. Para conhecer mais, acesse www.agazeta.com.br/atitudesustentavel 

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