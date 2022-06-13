A Gazeta lança ‘Atitude Sustentável’, e conversa sobre meio ambiente e sustentabilidade nesta terça-feira (14)

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço na pauta mundial e muito se tem debatido sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e economia. Pensando nisso, A Gazeta realizou nesta terça-feira (14), o lançamento oficial da editoria ‘Atitude Sustentável’, para divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social.

Uma série de atividades estão programadas, como o painel e lançamento do livro “Águas: Distintos Olhares” também nesta terça-feira (14), às 12 horas, no auditório da Rede Gazeta. O evento, que visa discutir a importância de cuidar dos recursos hídricos de forma conjunta, será transmitido ao vivo no site de A Gazeta.

O Projeto

O Projeto Atitude Sustentável retorna com uma versão totalmente alinhada com o discurso atual do tema e dará luz às novas tendências. Uma das novidades, que será divulgada no evento desta terça-feira (14), é a nova página especial de A Gazeta, homônima, que traz conteúdos jornalísticos relacionados ao meio ambiente.

“Vivemos num Estado pequeno, com problemas ambientais, mas também com muitas iniciativas para preservação. Queremos discutir essas questões e valorizar as boas práticas para preservar a natureza”, destaca a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.