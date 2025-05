Como desmontar a máquina de criar homens que só sabem existir pela força?

Entenda por que pai que matou bebê no ES foi autuado por feminicídio

Algo comum no cotidiano da existência humana: relacionamentos começam e acabam. Trata-se de compreender como essa masculinidade, cultivada desde cedo, vazia, acaba respondendo com ódio e violência àquilo que deveria ser apenas uma experiência de passagem: a cisão, o corte, o rompimento. Assumimos a parte crua e devastadora dos términos — mas, ainda assim, os términos são passíveis de compreensão e continuação para uma redenção avistável e desejável. Ou pelo menos deveria ser assim.

Esse tipo de homem é um sujeito à deriva de si, com uma arquitetura sentimental falida. Sua violência é o que sobra. Ele não mata porque é soberano — mata porque está desfeito, poroso, sem consistência. Mata por falta de pilares estruturais em seu mundo invisível.

Uma masculinidade que carece ser instruída para absorver o luto do vínculo e ser destronada de sua fantasia do macho inabalável.

Interromper o ciclo do feminicídio exige mais do que punição. Exige mexer na fundação afetiva do sujeito masculino, desmontar essa máquina de criar homens que só sabem existir pela força. Trata-se de reconstruí-los — emocional, ética e simbolicamente.