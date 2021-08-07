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Fernando Ronchi

Artigo de Opinião

É médico e diretor-presidente da Unimed Vitória
Fernando Ronchi

Combate à Covid é uma missão coletiva, não uma jornada de herói

A rápida propagação da variante Delta chega como um lembrete urgente de que ainda vivemos uma epidemia e que relaxar ainda não é permitido
Fernando Ronchi
É médico e diretor-presidente da Unimed Vitória

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 02:00

Publicado em 

07 ago 2021 às 02:00
Brasília - Idosos com 80 anos ou mais, nesta terça-feira, 02 de fevereiro, são vacinados contra coronavirus, por drive thru.
Vacinas em uso no Brasil têm se mostrado eficientes contra a variante Delta Crédito: Estadão Conteúdo
Nas redes sociais, nos telejornais e nos meios de comunicação em geral, depoimentos de médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham na linha de frente contra a Covid já viraram notícia comum. As marcas no rosto causadas pelas longas jornadas usando máscaras e o olhar muitas vezes cansado dão pistas do desgaste físico e emocional pelo qual esses profissionais têm passado.
Nossos trabalhadores da saúde são, definitivamente, os soldados do front. Para eles, desistir não é uma opção. Enquanto a população é orientada a seguir mantendo o distanciamento social, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, entre outros, são essenciais dentro dos hospitais e demais unidades de atendimento. Eles cumprem a missão de cuidar de cada vida com empenho, mesmo diante de um cenário que tantas vezes esteve próximo do colapso.

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Ainda não é o momento de relaxar. Manter níveis sustentáveis de ocupação de leitos é uma tarefa coletiva. A impressão de que tudo está voltando ao normal não pode nos fazer baixar a guarda. Muitas pessoas ainda aguardam suas vacinas. É preciso pensar nos adultos jovens que ainda não foram vacinados e nas crianças que também podem ser contaminadas pelo vírus.
Há de se compreender que toda a população tem sua parcela a cumprir no combate à pandemia. A vacinação está avançando, mas ainda existe um caminho longo a ser percorrido. Enquanto não chegarmos ao patamar necessário para alcançar a imunidade coletiva, não podemos relaxar.
A rápida propagação da variante Delta chega como um lembrete urgente de que ainda vivemos uma epidemia e que descansar ainda não é permitido. Não antes de tomar as duas doses da vacina – quando isso se aplicar – e de seguir com todos os cuidados. Corremos o risco de regredir em tudo que avançamos no enfrentamento à Covid-19, se permitirmos uma disseminação desenfreada dessa nova cepa, que é altamente transmissível.

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Sigamos, portanto, fazendo a nossa parte. Não existem heróis na luta contra a pandemia. Há, na verdade, profissionais muito dedicados que fizeram um juramento: “Prometo solenemente consagrar minha vida a serviço da humanidade; a saúde e o bem-estar de meu paciente serão as minhas primeiras preocupações”. Um bom médico nunca desistirá de salvar vidas. Que cada um de nós, então, faça a sua parte. Esses profissionais não podem caminhar sozinhos nesta batalha.

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