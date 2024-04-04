Cobrança retroativa de impostos é um risco à estabilidade jurídica

A situação é no mínimo inusitada: imagine que determinada empresa, ou mesmo uma pessoa física, é consagrada vencedora em uma ação individual, assim, é liberada de fazer o pagamento de tributos. Posteriormente, em razão de uma decisão em controle concentrado, divergente da decisão individual, na qual obteve êxito, é surpreendida na obrigação de pagar tributos de forma retroativa.

Apesar da complexidade do tema, é simples o debate: quando houver essa, qual deve predominar? Quando o assunto é tributo, a matéria se apimenta uma vez que a “revogação” da decisão individual pode gerar a obrigação de pagar os tributos de forma retroativa.

Uma mudança de entendimento dos ministros ou mesmo posicionamentos distintos podem existir, inclusive como forma de evolução do debate, entretanto, até que ponto o contribuinte deve suportar a insegurança gerada pelas divergências existente entre os ministros, que ora julgam de maneira técnico-jurídica e ora julgam de forma política?

Não tenho dúvidas de que se instaura a insegurança sempre que há a simples possibilidade de relativizar ou mesmo “revogar” decisão judicial definitiva, em razão da alteração/evolução do posicionamento anterior.

A definitividade das decisões judiciais, inclusive quando há mudança de entendimento, é crucial para que a ordem jurídica se sustente. É um dos pilares fundamentais da República, sendo custoso para a sociedade e para o Direito a possibilidade de revisão da coisa julgada.

A decisão a ser proferida pelo STF no julgamento sobre a cobrança retroativa de impostos, além, obviamente, de trazer a natureza das decisões do STF, podem colocar em risco a própria estabilidade do ordenamento, alterando e relativizando um dos principais pilares da segurança jurídica: a coisa julgada.