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Isaac Pandolfi

Artigo de Opinião

É especialista em Direito Tributário, mestre em Direito e sócio do Scaramussa & Pandolfi Advogados Associados.
Isaac Pandolfi

Cobrança retroativa de impostos é um risco à estabilidade jurídica

Uma mudança de entendimento dos ministros ou mesmo posicionamentos distintos podem existir, inclusive como forma de evolução do debate, entretanto, até que ponto o contribuinte deve suportar a insegurança gerada pelas divergências?
Isaac Pandolfi
É especialista em Direito Tributário, mestre em Direito e sócio do Scaramussa & Pandolfi Advogados Associados.

Públicado em 

04 abr 2024 às 12:24
Não é de hoje que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) oscilam entre decisões de ordem jurídica e política. Desta vez, o assunto envolve a cobrança retroativa de impostos em decisões judiciais de caráter individual e decisões proferidas em controle concentrado, aquelas cujo efeito são para todos. Nesta quarta-feira (3), o STF manteve entedimento a favor da quebra de decisão tributária, mas análise das ações ainda não concluída e será retomada nesta quinta (4).
A situação é no mínimo inusitada: imagine que determinada empresa, ou mesmo uma pessoa física, é consagrada vencedora em uma ação individual, assim, é liberada de fazer o pagamento de tributos. Posteriormente, em razão de uma decisão em controle concentrado, divergente da decisão individual, na qual obteve êxito, é surpreendida na obrigação de pagar tributos de forma retroativa.
Apesar da complexidade do tema, é simples o debate: quando houver essa, qual deve predominar? Quando o assunto é tributo, a matéria se apimenta uma vez que a “revogação” da decisão individual pode gerar a obrigação de pagar os tributos de forma retroativa.

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Uma mudança de entendimento dos ministros ou mesmo posicionamentos distintos podem existir, inclusive como forma de evolução do debate, entretanto, até que ponto o contribuinte deve suportar a insegurança gerada pelas divergências existente entre os ministros, que ora julgam de maneira técnico-jurídica e ora julgam de forma política?
Não tenho dúvidas de que se instaura a insegurança sempre que há a simples possibilidade de relativizar ou mesmo “revogar” decisão judicial definitiva, em razão da alteração/evolução do posicionamento anterior.
A definitividade das decisões judiciais, inclusive quando há mudança de entendimento, é crucial para que a ordem jurídica se sustente. É um dos pilares fundamentais da República, sendo custoso para a sociedade e para o Direito a possibilidade de revisão da coisa julgada.
A decisão a ser proferida pelo STF no julgamento sobre a cobrança retroativa de impostos, além, obviamente, de trazer a natureza das decisões do STF, podem colocar em risco a própria estabilidade do ordenamento, alterando e relativizando um dos principais pilares da segurança jurídica: a coisa julgada.
O que toma corpo em razão possibilidade de imputação retroativa de tributos a contribuintes que já teriam obtido decisão judicial individual favorável. Aguardaremos ansiosos por uma decisão, desta vez, jurídica, que resguarde o contribuinte.

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