Os destaques das palestras do maior evento de tecnologia do mundo

A CES 2025 (Consumer Electronics Show), em Las Vegas, trouxe para o palco líderes de indústrias globais que apresentaram inovações transformadoras e visões ousadas para o futuro. De supercomputadores pessoais acessíveis a avanços no turismo e no impacto das redes sociais, os temas das keynotes deste ano apontam para um 2025 repleto de mudanças tecnológicas que prometem transformar radicalmente a maneira como vivemos e interagimos com o mundo. Aqui, unificamos os principais destaques de algumas das mais importantes palestras da feira.

NVIDIA: O supercomputador pessoal de US$ 3.000

A NVIDIA abriu caminho para uma nova era de computação pessoal com o lançamento do DIGITS, um supercomputador de US$ 3.000 projetado para uso doméstico. Segundo o CEO Jensen Huang, o DIGITS combina o poder de processamento de IA avançada com uma interface acessível para consumidores e pequenos negócios. A ideia é democratizar a computação de alto desempenho, permitindo que desenvolvedores, criadores de conteúdo e até mesmo pequenas empresas acessem capacidades antes reservadas a data centers.

O DIGITS da NVIDIA pode marcar o início de uma nova era na computação pessoal, onde ferramentas de IA não estão mais restritas a gigantes da tecnologia e instituições de elite. Ao capacitar uma base de usuários mais ampla, o DIGITS tem o potencial de estimular a inovação e diversificar as aplicações de IA em diversos setores.

Linda Yaccarino e a visão da X no contexto das redes sociais

No mesmo dia em que Mark Zuckerberg anunciou a adoção de um sistema de "community notes" pela Meta , Linda Yaccarino, CEO da X (antiga Twitter), subiu ao palco da CES 2025 para destacar a evolução da plataforma sob a liderança de Elon Musk. Sua apresentação enfatizou as inovações da X e os desafios enfrentados ao redefinir a comunicação digital.

Em uma resposta direta à Meta, Yaccarino deu as boas-vindas ao novo sistema com um comentário provocativo: "Mark, Meta—bem-vindos à festa." A declaração foi tanto um reconhecimento da liderança da X na moderação colaborativa de conteúdo quanto uma demonstração da tensão competitiva entre as duas plataformas em um cenário digital em transformação.

Em um ambiente competitivo, com a Meta tentando ganhar espaço, a X busca consolidar sua posição como pioneira em conversas digitais. A palestra de Yaccarino na CES reforçou a ambição da plataforma de liderar o futuro das redes sociais, mesmo em meio a críticas e competição acirrada.

Linda Yaccarino, CEO da X (antiga Twitter), subiu ao palco da CES 2025 Crédito: Maria Clara Lima

Delta Air Lines e o futuro das viagens no Sphere

A Delta Air Lines fez história ao fazer a primeira palestra da CES, na deslumbrante Sphere de Las Vegas. Com uma plateia de quase 18.000 pessoas, o evento contou com a presença de Viola Davis, Tom Brady e Lenny Kravitz, criando uma noite repleta de inspiração e inovação.

Ed Bastian, CEO da Delta, compartilhou a visão da companhia para revolucionar as experiências de viagem usando tecnologia de ponta e promovendo a sustentabilidade. A apresentação foi enriquecida pelos recursos imersivos da Sphere, com visuais de 360 graus e um sistema de som incomparável, que trouxeram à vida as ambições futurísticas da Delta.

Um dos destaques foi o anúncio do Delta Concierge, um serviço movido por IA projetado para transformar a forma como os viajantes planejam e vivenciam suas jornadas. Desde o planejamento da viagem até o embarque prioritário e o acesso a lounges, o Delta Concierge promete personalizar cada etapa do processo, oferecendo uma experiência mais fluida e adaptada às necessidades dos clientes.

Tom Brady, lenda da NFL, fez uma aparição surpresa para apresentar o programa Well Traveled, focado no bem-estar dos viajantes, com dicas práticas e recursos para melhorar as jornadas. A noite terminou com uma performance de Lenny Kravitz, deixando os participantes energizados e inspirados pela visão da Delta para o futuro das viagens.

Conclusão