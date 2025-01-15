As inovações mais impressionantes do maior evento de tecnologia do mundo

Este ano marcou minha terceira vez na CES, e posso afirmar que o evento continua tão surpreendente quanto sempre foi. De tecnologias de saúde que transformam vidas a soluções sustentáveis e avanços em IA, a CES 2025 me lembrou por que é o palco definitivo da inovação.

Aqui estão os produtos e conceitos que mais me impressionaram este ano:

MouthPad da Augmental

O MouthPad, da Augmental, é um controlador revolucionário, que permite interagir com a tecnologia sem usar as mãos. Este dispositivo discreto e sem fio é inserido na boca como um aparelho ortodôntico e traduz os movimentos da língua e da cabeça em comandos para seu computador, smartphone ou tablet. Embora tenha sido projetado principalmente para melhorar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, seu potencial vai muito além. A Augmental está trabalhando na integração do MouthPad com controles de cadeiras de rodas, oferecendo ainda mais autonomia e independência aos usuários. É um vislumbre de como a tecnologia pode transformar vidas por meio de um design cuidadoso.

Cell BioPrint da L’Oréal

Cell BioPrint da L’Oréal Crédito: Maria Clara Lima

A L’Oréal está levando os cuidados com a pele a um novo patamar com o dispositivo Cell BioPrint. Desenvolvido em parceria com a empresa de biotecnologia coreana NanoEnTek, este gadget analisa o perfil único de proteínas da sua pele para oferecer orientações personalizadas.

O processo é simples e rápido, levando cerca de cinco minutos. Começa com a aplicação de uma fita adesiva facial na bochecha para coletar proteínas da pele. Essa fita é colocada em uma solução tampão, que é inserida no dispositivo Cell BioPrint. A máquina analisa proteínas relacionadas ao colágeno, elastina e à barreira da pele – indicadores essenciais da saúde e do envelhecimento da pele. O Cell BioPrint oferece, então, recomendações personalizadas de cuidados, sugerindo os ingredientes ativos mais eficazes para sua pele. Ele também pode prever problemas futuros, como manchas escuras ou perda de elasticidade, permitindo que você tome medidas preventivas.

Wonder: Identificador de Pássaros e Insetos

Observação de pássaros? Interessante. Mas observar insetos? Isso é revolucionário. O gadget da Wonder usa IA para identificar pássaros e insetos em tempo real. É como ter um guia da natureza no bolso. Seja você um entusiasta do quintal ou um ambientalista iniciante, este dispositivo torna a exploração da biodiversidade mais fácil e muito mais divertida.

O futuro do monitoramento de saúde: saúde hormonal

O monitoramento de saúde está entrando em uma nova era, e a CES 2025 destacou o quão longe chegamos. Duas inovações de destaque deixaram claro que a saúde holística – mental e física – agora é uma prioridade.

Nutrix Mental Health Tracker: Esse dispositivo simples, mas poderoso, pode mudar a forma como lidamos com o gerenciamento de estresse. Com um rápido teste de saliva, o Nutrix mede os níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e entrega resultados instantâneos por meio de um aplicativo. Ele não apenas identifica o estresse, mas também oferece orientações práticas para gerenciá-lo melhor. É um lembrete revigorante de que a saúde mental finalmente está sendo reconhecida como uma parte essencial do bem-estar geral.

Eli Hormone Tracker: A Eli Health lançou o primeiro monitor hormonal caseiro desse tipo, e é um divisor de águas. Projetado para oferecer informações em tempo real sobre a saúde hormonal, esse dispositivo não invasivo monitora hormônios-chave ligados à fertilidade, menopausa e outras condições de saúde. O aplicativo fornece insights personalizados que ajudam os usuários a entender seus ciclos, prever mudanças e tomar decisões informadas sobre sua saúde.

Esses dispositivos não se limitam a coletar dados – eles empoderam as pessoas a assumirem o controle de sua saúde de maneiras que eram inimagináveis há alguns anos.

Baterias sustentáveis que estão revolucionando o jogo

A sustentabilidade no armazenamento de energia foi um dos grandes destaques deste ano, com duas inovações de baterias impressionantes liderando o caminho.

Baterias com recarga de luz da Exeger: imagine fones de ouvido, caixas de som ou até controles remotos que nunca precisam ser carregados na tomada – porque se recarregam com energia solar, mesmo em ambientes internos com pouca luz. As baterias da Exeger estão embutidas diretamente nos produtos, permitindo que carreguem continuamente usando a luz ambiente.

Baterias de papel da Flint: Feitas de celulose e materiais não tóxicos, essas baterias são tão ecológicas quanto inovadoras. Leves, flexíveis e biodegradáveis, elas são ideais para dispositivos vestíveis, sensores médicos ou eletrônicos descartáveis.

Digits: o supercomputador pessoal de IA da Nvidia

E se o poder de um supercomputador estivesse na sua mesa? É exatamente isso que o Digits, da Nvidia, promete. Por US$ 3.000, esse dispositivo compacto e focado em IA oferece um desempenho geralmente reservado para máquinas de nível empresarial.

O Digits consegue lidar com tarefas intensas, como treinamento de modelos de IA, simulações em tempo real e edição avançada de vídeo – tudo no conforto de casa. O que o torna revolucionário é sua acessibilidade: anteriormente, esse nível de poder computacional exigia configurações caras, disponíveis apenas para grandes empresas ou laboratórios. Agora, criadores, desenvolvedores e até mesmo entusiastas podem aproveitar esse poder em um dispositivo pessoal, pronto para usar.

Essa democratização da tecnologia de IA pode desencadear uma onda de inovação, à medida que equipes menores e indivíduos experimentam aplicações que antes estavam fora de alcance. Seja para criar o próximo modelo revolucionário de IA, seja para editar vídeos com qualidade cinematográfica, o Digits coloca tecnologia de ponta ao alcance das suas mãos.

Espelho de saúde da Withings

Seu espelho de banheiro ficou mais inteligente. O conceito de espelho da Withings analisa seu corpo e fornece dados de saúde, como frequência cardíaca, composição corporal e até saúde da pele. Ele se conecta a um aplicativo que oferece dicas para ajudá-lo a atingir suas metas de bem-estar. É como ter um treinador pessoal – e tão simples quanto olhar no espelho.

Colher elétrica de sal da Kirin

Colher elétrica de sal da Kirin Crédito: Maria Clara Lima

Esta é para os amantes da gastronomia em dietas com baixo teor de sódio. A Colher Elétrica de Sal da Kirin é uma maneira engenhosa de apreciar sabores salgados sem adicionar sal. Ela utiliza uma leve estimulação elétrica para enganar sua língua, fazendo com que você sinta o gosto de sal. É uma ideia prática e surpreendentemente futurista.

Delta e a experiência inovadora na Sphere

A Sphere, em Las Vegas, tornou-se o palco perfeito para um momento inesquecível da CES 2025. Com visuais impressionantes em 360 graus e um ambiente sonoro imersivo, o local transformou a apresentação da Delta Airlines em uma verdadeira jornada sensorial.

A noite começou com um discurso emocionante da atriz vencedora do Oscar Viola Davis, seguido por uma aparição surpresa do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, que introduziu um programa focado no bem-estar dos viajantes. O grand finale? Uma performance eletrizante de Lenny Kravitz, que deixou a plateia de quase 18 mil pessoas em êxtase.