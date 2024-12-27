6 cursos técnicos para trabalhar na área da tecnologia 

Profissões na área de tecnologia oferecem inovação e grandes oportunidades de carreira Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

A área da tecnologia é um dos pilares da inovação no mundo contemporâneo, evoluindo a maneira como vivemos e nos conectamos. De avanços em inteligência artificial a soluções para sustentabilidade, o setor impulsiona mudanças globais e abre novas possibilidades para negócios e profissionais.

Segundo o relatório da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o setor tecnológico deve gerar quase 800 mil vagas até 2025. Portanto, se dedicar aos estudos na área é fundamental para alcançar uma futura chance profissional.

A seguir, veja alguns cursos técnicos para trabalhar na área da tecnologia!

1. Técnico em informática

Focado em programação, montagem de computadores e introdução a redes, este curso é para quem deseja atuar no suporte técnico ou desenvolvimento de sistemas. Proporciona uma base sólida para seguir carreiras na área de TI.

2. Técnico em rede de computadores

Prepara para a instalação, a configuração e a manutenção de redes, além de abordar a cibersegurança. Os profissionais dessa área são fundamentais para a conectividade em empresas, residências e projetos de telecomunicações.

3. Técnico em desenvolvimento de sistemas

Ensina como desenvolver software , aplicativos e sistemas para web e dispositivos móveis. Com foco em linguagens de programação como Java e Python, é ideal para quem deseja ingressar neste crescente mercado.

O curso voltado a técnico em segurança da informação é indispensável na era da transformação digital, pois visa prevenir crimes virtuais Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

4. Técnico em segurança da informação

Voltado à proteção de dados e prevenção contra crimes virtuais, o curso desenvolve especialistas em cibersegurança , auditorias e políticas de privacidade. Uma formação indispensável na era da transformação digital.

5. Técnico em automação industrial

Une tecnologia e indústria. Ensina a programar e operar sistemas automatizados, incluindo robótica e IoT. É uma escolha estratégica para quem deseja atuar na Indústria 4.0, que busca eficiência e inovação.

6. Técnico em design de jogos