6 cursos técnicos para trabalhar na área da tecnologia 

A área da tecnologia é um dos pilares da inovação no mundo contemporâneo, evoluindo a maneira como vivemos e nos conectamos. De avanços em inteligência artificial a soluções para sustentabilidade, o setor impulsiona mudanças globais e abre novas possibilidades para negócios e profissionais.
Segundo o relatório da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o setor tecnológico deve gerar quase 800 mil vagas até 2025. Portanto, se dedicar aos estudos na área é fundamental para alcançar uma futura chance profissional.
A seguir, veja alguns cursos técnicos para trabalhar na área da tecnologia!
1. Técnico em informática
Focado em programação, montagem de computadores e introdução a redes, este curso é para quem deseja atuar no suporte técnico ou desenvolvimento de sistemas. Proporciona uma base sólida para seguir carreiras na área de TI.
2. Técnico em rede de computadores
Prepara para a instalação, a configuração e a manutenção de redes, além de abordar a cibersegurança. Os profissionais dessa área são fundamentais para a conectividade em empresas, residências e projetos de telecomunicações.
3. Técnico em desenvolvimento de sistemas
Ensina como desenvolver software , aplicativos e sistemas para web e dispositivos móveis. Com foco em linguagens de programação como Java e Python, é ideal para quem deseja ingressar neste crescente mercado.
4. Técnico em segurança da informação
Voltado à proteção de dados e prevenção contra crimes virtuais, o curso desenvolve especialistas em cibersegurança , auditorias e políticas de privacidade. Uma formação indispensável na era da transformação digital.
5. Técnico em automação industrial
Une tecnologia e indústria. Ensina a programar e operar sistemas automatizados, incluindo robótica e IoT. É uma escolha estratégica para quem deseja atuar na Indústria 4.0, que busca eficiência e inovação.
6. Técnico em design de jogos
Voltada à criação de jogos digitais, a formação abrange narrativa, programação e design gráfico . Ideal para quem busca uma carreira criativa e desafiadora em um mercado de entretenimento que apresenta crescimento acelerado.