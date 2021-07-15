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Sátina Pimenta

Artigo de Opinião

É advogada, psicóloga e idealizadora do Projeto Ressignificando (@ressignificando_projeto)
Sátina Pimenta

Caso DJ Ivis: em briga de marido e mulher, é preciso meter a colher

Luta contra a violência doméstica tem tentando, através de leis, políticas públicas e campanhas, mudar essa ideia enraizada de que casamento é intocável. Ajuda é necessária!
Sátina Pimenta
É advogada, psicóloga e idealizadora do Projeto Ressignificando (@ressignificando_projeto)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 02:00

Publicado em 

15 jul 2021 às 02:00
A influencer Pamella Holanda divulgou vídeo em que aparece sendo agredida pelo marido, o músico DJ Ivis
A influencer Pamella Holanda divulgou vídeo em que aparece sendo agredida pelo marido, o músico DJ Ivis Crédito: Reprodução/ Instagram
Nas últimas semanas a sociedade conheceu mais uma história de violência doméstica, e mais uma vez entendeu (esperamos) que a violência contra mulher não tem nível econômico. Cenas de um músico de reconhecimento nacional, conhecido como Dj Ivis, foram divulgadas nas redes sociais por sua ex-mulher, Pamella Holanda. Nelas, o DJ desfere chutes e socos contra ela em momentos diferentes em frente a duas pessoas e da filha do casal, de meses de idade.
As cenas por si só são estarrecedoras e chocantes, mas uma das perguntas que temos a fazer é: por que essas duas pessoas não realizaram a denúncia das agressões?! Ao analisarmos a fala da vítima e as matérias que pulverizaram nas redes, temos conhecimento que se tratam do motorista do DJ e da mãe de Pamella!

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Há um ditado que permeia o imaginário popular, que diz que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. A luta contra a violência doméstica tem tentando através de leis, políticas públicas e campanhas, mudar essa ideia enraizada. Porém há diversas observações necessárias sobre as relações dessas testemunhas com vítima e agressor.
No caso do motorista do DJ, muitas informações estão desencontradas e inclusive ele está sendo investigado. Porém é precípua uma reflexão! Quando falamos de empregado x empregador, presenciamos uma relação de poder socialmente instituída, em que o empregado depende do labor para seu sustento e de sua família, levando-o a estabelecer limites quanto às intervenções no mundo privado do patrão. 
Tais pessoas, que ocupam o privado, mas não possuem poder sobre ele, encontram-se na maioria casas de classes médias e altas brasileiras e, devido a tal relação, sentem medo de denunciar. Trata-se de uma relação milenar, que não é simples de ser quebrada e que infelizmente perpetua a impunidade.
“Mas e a mãe!?”, bradamos. A sociedade nos ensinou que o privado é intocável, não só a propriedade privada, mas as relações também, principalmente o casamento. Por isso nos afastamos daquilo que “não nos diz respeito” e colocamos no outro a responsabilidade por sua vida e sobre as decisões quanto a ela!

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Isto seria válido se a pessoa estivesse exercendo de forma plena o seu direito de liberdade, não sendo coagida, agredida, humilhada ou ameaçada, como é o caso das violências domésticas. Quando a liberdade é tolhida, perdemos nossas forças e somos colocadas em um local de subjugo! Nesse momento, a mulher (ou qualquer outra pessoa que sofra violência) precisa de apoio e de alguém que lute por ela, seja alguém do círculo particular, seja do poder público.
Então o que fazer? Para quebrarmos essas barreiras precisamos conhecer canais de proteção! A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 recebe denúncias de violência contra mulher e não é preciso se identificar, garantindo o anonimato daqueles que desejam ajudar mas não sabem como ou tem medo de fazê-lo.
Outro ponto importante é o ato empático de nos colocarmos no lugar de outras pessoas! Ao realizá-lo, percebemos o quanto a sua liberdade de escolha lhe foi tirada e compreendemos que a ajuda é necessária!

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