Caso Deolane Bezerra: como prevenir a lavagem de dinheiro com as bets?

A lavagem de dinheiro, caracterizada pela tentativa de ocultar ou dissimular a origem ilícita de recursos, tem sido alvo de atenção em diversas frentes no país. No caso de Deolane Bezerra, as autoridades apuram possíveis transações financeiras que possam ter sido usadas para ocultar valores de origem ilícita. Se confirmadas, essas práticas representariam uma grave violação à legislação de combate à lavagem de dinheiro, regulada pela Lei nº 9.613/1998.

Um dos setores mais vulneráveis a esse tipo de crime é o das apostas esportivas por cota fixa, especialmente após a aprovação do projeto de Lei nº 13.756/18, que dispõe sobre a regularização e legalização das apostas esportivas no território nacional. Com o crescimento desse mercado, as apostas esportivas e os jogos on-line se tornaram alvos potenciais para atividades ilícitas. A natureza digital e global desse setor facilita a circulação de grandes quantias de dinheiro, muitas vezes sem a devida fiscalização.

Em resposta a esses desafios, o governo federal publicou a Portaria nº 1.207, de 29 de julho de 2024, que estabelece novas regras para a exploração dos jogos on-line, incluídos na modalidade lotérica de aposta de quota fixa. A portaria estabelece diretrizes para operadores, impondo maiores obrigações de transparência, controle e supervisão sobre as transações realizadas nas plataformas de apostas. Essas medidas visam mitigar os riscos de que atividades criminosas, como a lavagem de dinheiro, utilizem o ambiente de jogos on-line para disfarçar a origem ilícita de recursos.

A portaria representa um avanço na regulação das apostas esportivas, estabelecendo obrigações como a implementação de mecanismos de identificação de clientes, o controle das transações financeiras e a rastreabilidade dos recursos. Além disso, as plataformas de jogos e apostas, incluindo os estúdios de jogos ao vivo, devem adotar práticas robustas de compliance, como o monitoramento constante de atividades suspeitas e a comunicação de operações atípicas às autoridades competentes.

Advogada Deolane Bezerra foi vista chorando ao entrar em presídio no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

As políticas de prevenção à lavagem de dinheiro são essenciais para proteger o sistema financeiro de práticas ilícitas. A Portaria nº 1.207 fortalece essas políticas, exigindo que as empresas do setor adotem padrões internacionais de verificação de identidade, como o know your customer (KYC), garantindo maior controle sobre os usuários e suas transações. Com isso, busca-se evitar que o setor de apostas esportivas e jogos on-line seja utilizado por organizações criminosas para dar aparência de legalidade a recursos ilícitos.

O caso Deolane Bezerra, portanto, serve como um alerta sobre a vulnerabilidade desses novos mercados e a necessidade urgente de uma regulamentação mais efetiva. A publicação da Portaria nº 1.207/2024 é um passo importante, mas o desafio continua sendo a implementação eficaz dessas normas e a cooperação entre as plataformas de apostas e as autoridades para garantir um ambiente seguro e livre de crimes financeiros.