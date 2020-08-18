Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Carmélia e IBC: qual conceito de cultura é praticado em Vitória?
Roberto Martins

Artigo de Opinião

Fomento

Carmélia e IBC: qual conceito de cultura é praticado em Vitória?

No ato em defesa do teatro do bairro Mario Cypreste, pudemos ouvir muitos relatos negativos dos artistas. Era latente o desejo de cada artista de voltar a contar com espaços públicos de qualidade
Roberto Martins

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 10:00

Publicado em 

18 ago 2020 às 10:00
Teatro Carmélia vai ser usado para armazenamento de sacos de café.
Teatro Carmélia vai ser usado para armazenamento de sacos de café. Crédito: Vitor Jubini
Neste momento, a cidade de Vitória debate a cultura e o abandono de alguns equipamentos públicos, o que nos leva a refletir a impossibilidade de falar em direito à cultura sem pensar em quais aspectos culturais devem ser resguardados e prestados aos cidadãos. Há no Brasil uma tendência a confundir cultura com educação formal, elitismo, erudição. A Organização das Nações Unidas fundamenta a cultura de um povo como as mais diversas construções sociais como a língua, as lendas, músicas, ritos, tradições etc. Sem juízo de classe social, pelo contrário.
Ainda segundo a ONU, é a cultura que possibilita a sensação de pertencimento as pessoas. E é esse sentimento que as impulsiona a alcançar voos mais altos, o que gera inúmeros fatores positivos, em especial para aquelas em situação de vulnerabilidade social.
Por toda nossa vivência na área cultural, nos surpreendeu negativamente o fato de a Prefeitura de Vitória não classificar no Plano Diretor Urbano (PDU), votado em 2017, os galpões do IBC como Zona de Proteção Ambiental 3, o que garantia restrições à ocupação do espaço, resguardando a questão cultural, já que a comunidade de Jardim da Penha vinha manifestando há anos o desejo de transformar tais galpões em um centro cultural.

Veja Também

Projeto do Ifes prevê ocupação de toda a área dos Galpões do IBC

Fundos podem disputar área dos galpões do IBC e pagar até R$ 50 milhões

Centro Cultural Carmélia vai ser "remodelado", afirma Casagrande

É preciso ressaltar que, pela importância desse espaço e os anos que a comunidade luta para transformar parte dos galpões do IBC em equipamento cultural público, a área se encaixaria perfeitamente na Zona de Proteção Ambiental 3: “áreas com atributos naturais, arqueológicos, históricos e paisagísticos especialmente relevantes para a coletividade, destinadas preferencialmente ao uso turístico, recreativo, educativo e esportivo de baixo impacto, onde a ocupação do solo deverá ser restringida para assegurar a proteção da paisagem e dos sítios, a conservação dos ambientes naturais e criados e a preservação da cultura material e imaterial relacionada ao território”.
Já no bairro Mario Cypreste, a omissão da PMV se deu em relação ao Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, que embora estivesse cedido à prefeitura desde 2010 foi abandonado pela gestão municipal. Hoje a cidade de Vitória tem esses dois espaços que poderiam ser usados para fomento da cultura. Ao que tudo indica, o governo de Estado entrou em acordo com a União e vai fazer a manutenção e gestão do espaço. Mas, depois de quase dez anos de concessão ao município, precisou o Estado se responsabilizar pelo equipamento cultural?
Também nos chama a atenção o atraso na publicação do edital da Lei Rubem Braga. É como se os artistas não existissem ou não fossem munícipes importantes o suficiente para que serem amparados em suas profissões. É preciso ressaltar que os artistas não são subprofissionais. Seu trabalho é importante para todos nós e deve ser reconhecido.
Essa premissa é constatada pelas manifestações da população, que afirmou de diversas formas a relevância dos livros e das lives culturais enquanto método eficaz para enfrentar esse período de medo que atravessamos.
Em reunião realizada com os artistas em 23/06, mesmo com a reclamação dos profissionais de que não havia publicação do edital desde 2015, o gestor da pasta afirmou não haver previsão de data para a chamada pública. Após repercussões negativas sobre a gestão cultural da cidade, com ênfase no caso do Carmélia, a chamada pública foi marcada para este mês.
Portanto, não podemos nos afirmar surpresos com a situação de abandono do Carmélia ou da falta de diálogo com os capixabas sobre a destinação dos galpões do IBC, contrariando o fomento à participação popular nas decisões sobre a gestão urbana municipal previsto na nossa legislação.
No ato em defesa do teatro, pudemos ouvir muitos relatos negativos dos artistas. Naquele momento, muito bonito e emblemático, era latente o desejo de cada artista de voltar a contar com espaços públicos de qualidade, onde cada um poderá expressar sua arte, sua forma de interpretar o mundo, como só os artistas sabem fazer... E, por conseguinte, levar à sociedade mensagens importantes que incentivam o cidadão a lutar por seus direitos.
É lamentável que só após intensas manifestações culturais a PMV tenha tombado a área do Teatro Carmélia. Só nesse ano de eleição e após pressão pública e da imprensa. É essa a atual gestão cultural? Nesse momento de crise, vemos a distância abissal entre o que o poder público faz e o que realmente será recebido pela população, por aqueles que mais precisam de equipamentos e serviços culturais públicos.
Acreditamos que valorizar a arte local, proteger o patrimônio cultural material e imaterial do nosso povo é obrigação de todos nós, mas principalmente do poder público que precisa deixar de ser omisso ou inoperante no que tange a gestão pública da cultura. É o que todos querem e o que a cidade de Vitória precisa.
O autor é professor de História, advogado, mestre em Direito Constitucional e vereador da cidade de Vitória

Veja Também

Um Tema, Duas Visões: Qual deve ser o destino do Centro Cultural Carmélia?

"Dando valor após a perda", comenta leitor sobre Teatro Carmélia

Centro Cultural Carmélia: crônica de uma morte anunciada

Tópicos Relacionados

Cultura Bairro Jardim da Penha Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Governo do ES Bairro Mário Cypreste SPU Galpões do IBC Centro Cultural Carmélia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados