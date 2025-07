Câncer: informação de verdade é o melhor remédio

Julho marca o Dia do Oncologista, profissional que dedica sua vida ao cuidado de pacientes oncológicos e, cada vez mais, também à prevenção. E é justamente pensando na importância da educação em saúde que escrevi o livro “Isso Causa Câncer, Aquilo Evita”. A obra nasceu do desejo de responder, com clareza e responsabilidade, às dúvidas mais comuns que ouço diariamente no consultório e nas redes sociais.

Muitos mitos ainda persistem: “Micro-ondas causa câncer?”, “Desodorante faz mal?”, “Açúcar alimenta o tumor?”, “Suplementos são seguros?”. O livro aborda essas e outras perguntas que surgem no dia a dia, e que, embora pareçam simples, impactam diretamente as decisões de quem está enfrentando a doença ou deseja evitá-la.

Além disso, dedico capítulos específicos a questões práticas: como lidar com os efeitos colaterais do tratamento, como adaptar a alimentação, como manter o bem-estar físico e emocional durante o processo. O estilo de vida, por exemplo, é um dos temas centrais.

Hoje, sabemos que grande parte dos fatores que contribuem para o surgimento de tumores está relacionada a hábitos cotidianos — sedentarismo, má alimentação, consumo excessivo de álcool, exposição desnecessária a substâncias químicas e estresse crônico. A boa notícia é que muitos desses fatores são modificáveis. Pequenas mudanças, quando sustentadas no tempo, têm o poder de reduzir significativamente o risco de desenvolver a doença. Por isso, mais do que uma cartilha de mitos e verdades, o livro é um convite à tomada de consciência.

Para marcar esse compromisso com a informação de qualidade, farei o lançamento oficial do livro no próximo dia 23 de julho, às 17h, no auditório da Associação Médica do Espírito Santo, em Vitória. Será um momento de partilha e diálogo com todos que desejam saber mais e cuidar melhor de si.