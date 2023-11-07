Câncer de colo de útero: novo tratamento é o maior avanço em 20 anos

Por parte da Medicina, a luta para combater doenças graves e letais passa por constantes buscas e tentativas, seja para conter o avanço da enfermidade, seja para levar a cura, seja simplesmente (e não menos importante) oferecer conforto e qualidade de vida ao paciente.

As expectativas se tornam mais positivas quando os avanços da ciência alcançam resultados promissores e, assim, é possível a aplicação de métodos mais eficazes, medicamentosos ou cirúrgicos, que impactam diretamente na saúde dos pacientes. Por isso, cada descoberta, pesquisa e estudos bem-sucedidos são comemorados pela comunidade científica e por todos aqueles que serão beneficiados pelo progresso da ciência.

Recentemente, uma nova descoberta chegou para dar esperança a muitas mulheres que enfrentam o câncer de colo de útero, terceira neoplasia feminina mais incidente no Brasil.

Um novo tratamento da doença já é considerado o maior avanço em 20 anos de estudos sobre esse tipo de tumor maligno. A solução consiste em um conjunto de medicamentos já disponíveis no mercado farmacêutico.

Resultados de estudos revelados na conferência médica ESMO, que aconteceu na Espanha entre os dias 20 e 24 de outubro deste ano, mostram que a nova abordagem reduziu em 39% o risco de mulheres morrerem da doença.

A organização Cancer Research UK, que financiou a pesquisa, classificou os resultados como "notáveis" e espera que as clínicas em breve adotem o tratamento.

É sempre bom falar do que traz esperança, principalmente quando se trata de uma doença que ameaça a vida de tantas mulheres. Enquanto surgiam novas terapias para tratar diversas neoplasias malignas, o tratamento de câncer de colo de útero ficou, por muitos anos, sem apresentar avanços.

Embora o tratamento atual tenha apresentado muitos resultados positivos ao longo de todo esse tempo, faz-se necessário avançar na busca de novos caminhos, novas possibilidades terapêuticas para que ajudem mais pacientes ficarem livres da doença ou de serem menos impactadas pelos efeitos negativos que ela traz.

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Ou seja, o desenvolvimento dessa nova solução desponta como uma esperança para milhares de mulheres que enfrentam o câncer de colo de útero e para nós, médicos, que poderemos contar com uma terapia mais avançada e comprovadamente mais eficaz.