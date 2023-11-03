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Câncer de próstata

Novembro Azul: cidades do ES promovem mutirão de prevenção ao câncer

Prefeituras da Grande Vitória realizam ações para conscientizar a população sobre cuidados com a saúde do homem; confira
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

03 nov 2023 às 18:44

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:44

Novembro Azul
Novembro Azul: mês de prevenção ao câncer de próstata Crédito: Foto Divulgação
Assim como outubro ganhou a cor rosa, numa ação para promover a conscientização e prevenir o câncer de mama, o Novembro Azul foi instituído para evidenciar estratégias de prevenção ao câncer de próstata.  Assim, para orientar a população sobre a doença e estimular os homens a cuidar da saúde, prefeituras da Grande Vitória planejaram uma série de iniciativas. 
O câncer de próstata é o segundo mais incidente no público masculino, ficando atrás apenas do que afeta a pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é que 2023 termine com 1.740 novos casos de câncer de próstata no Espírito Santo.
Para investigar os sinais e sintomas, e descobrir se a doença está presente ou não, são realizados dois exames iniciais: o de toque retal e o PSA, segundo o Ministério da Saúde.
No exame de toque retal, o médico avalia tamanho, forma e textura da próstata para verificar se existem alterações nas partes posterior e lateral.
O exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) consiste num exame de sangue que mede a quantidade desta proteína produzida pela próstata. Os níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata.
Caso seja encontrada alguma alteração nos exames de PSA, ou no toque retal, a biópsia é indicada. Nesse exame, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados no laboratório.

Confira as ações de prevenção na Grande Vitória

Vitória
8 de novembro
Abertura do Novembro Azul
Horário: 8 h
Local: Auditório da Prefeitura de Vitória
Serão realizadas palestras:
A importância do cuidado da saúde do homem - Psicólogo Juliano Coimbra
A promoção da saúde - Médica Henriqueta Sacramento
Câncer de próstata - Médico urologista Alexander Casini
11 de novembro
Mutirão de consultas e exames 
Local: Centro de Especialidades, em frente ao Tancredão.
A secretaria fará contato com os pacientes, conforme a prioridade clínica, pela central de regulação.
18 de novembro
 Dia D do Novembro Azul
Local: Unidades de saúde
Serão realizadas ações de promoção à saúde 
Serra
7 de novembro
Palestras sobre a Saúde do Homem e Qualidade de Vida
Horário: Das 9h às 10h45
Local: Pró-cidadão - Portal de Jacaraípe
12 de novembro
2º Caminhada Novembro Azul
Horário: 7 h
Local: Parque Caminho do Mar - Bicanga
Público: alunos do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef) e moradores da região de Bicanga
22 de novembro
Capacitação sobre Novembro Azul
Horário: A partir das 13 h
Local: CRAS de Jardim Carapina
Público: Médicos da atenção primária à saúde
Cariacica
A cidade vai oferecer ações de saúde com palestras, testes rápidos, dinâmica sobre autocuidado de saúde do homem e marcação de consulta de rotina nas unidades dos bairros.
O cronograma com as datas e ações por bairro pode ser consultado no site da Prefeitura de Cariacica
Vila Velha
A prefeitura da cidade preparou um cronograma especial com ações ao longo do mês voltadas principalmente nas unidades de saúde para reforçar a importância dos cuidados, prevenção ao câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas unidades de saúde.
O cronograma completo com as datas e ações pode ser consultado no site da Prefeitura de Vila Velha.

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