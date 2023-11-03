Novembro Azul: cidades do ES promovem mutirão de prevenção ao câncer

Novembro Azul: mês de prevenção ao câncer de próstata Crédito: Foto Divulgação

Assim como outubro ganhou a cor rosa, numa ação para promover a conscientização e prevenir o câncer de mama, o Novembro Azul foi instituído para evidenciar estratégias de prevenção ao câncer de próstata. Assim, para orientar a população sobre a doença e estimular os homens a cuidar da saúde, prefeituras da Grande Vitória planejaram uma série de iniciativas.

O câncer de próstata é o segundo mais incidente no público masculino, ficando atrás apenas do que afeta a pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é que 2023 termine com 1.740 novos casos de câncer de próstata no Espírito Santo

Para investigar os sinais e sintomas, e descobrir se a doença está presente ou não, são realizados dois exames iniciais: o de toque retal e o PSA, segundo o Ministério da Saúde.

No exame de toque retal, o médico avalia tamanho, forma e textura da próstata para verificar se existem alterações nas partes posterior e lateral.

O exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) consiste num exame de sangue que mede a quantidade desta proteína produzida pela próstata. Os níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata.

Caso seja encontrada alguma alteração nos exames de PSA, ou no toque retal, a biópsia é indicada. Nesse exame, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados no laboratório.

Confira as ações de prevenção na Grande Vitória

Vitória

8 de novembro

Abertura do Novembro Azul

Horário: 8 h

Local: Auditório da Prefeitura de Vitória

Serão realizadas palestras:

A importância do cuidado da saúde do homem - Psicólogo Juliano Coimbra

A promoção da saúde - Médica Henriqueta Sacramento

Câncer de próstata - Médico urologista Alexander Casini



11 de novembro

Mutirão de consultas e exames

Local: Centro de Especialidades, em frente ao Tancredão.

A secretaria fará contato com os pacientes, conforme a prioridade clínica, pela central de regulação.



18 de novembro

Dia D do Novembro Azul

Local: Unidades de saúde

Serão realizadas ações de promoção à saúde



Serra

7 de novembro

Palestras sobre a Saúde do Homem e Qualidade de Vida

Horário: Das 9h às 10h45

Local: Pró-cidadão - Portal de Jacaraípe



12 de novembro

2º Caminhada Novembro Azul

Horário: 7 h

Local: Parque Caminho do Mar - Bicanga

Público: alunos do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef) e moradores da região de Bicanga



22 de novembro

Capacitação sobre Novembro Azul

Horário: A partir das 13 h

Local: CRAS de Jardim Carapina

Público: Médicos da atenção primária à saúde



Cariacica

A cidade vai oferecer ações de saúde com palestras, testes rápidos, dinâmica sobre autocuidado de saúde do homem e marcação de consulta de rotina nas unidades dos bairros.

O cronograma com as datas e ações por bairro pode ser consultado no site da Prefeitura de Cariacica

Vila Velha

A prefeitura da cidade preparou um cronograma especial com ações ao longo do mês voltadas principalmente nas unidades de saúde para reforçar a importância dos cuidados, prevenção ao câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas unidades de saúde.