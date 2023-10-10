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Evangélico de Cachoeiro constrói Hospital do Câncer

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) também prepara para os próximos meses a inauguração de um novo Centro Cirúrgico
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

10 out 2023 às 10:56

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 10:56

A fim de manter a infraestrutura do Heci atualizada, ainda há espaço para inovação e investimentos em equipamentos modernos
O Heci tem uma preocupação de manter a infraestrutura atualizada para atender os pacientes e às novas demandas do setor de saúde Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Buscar por tratamentos e fazer um acompanhamento junto a um médico especializado pode ajudar a identificar a causa da enfermidade o quanto antes e permitir uma atuação mais específica. Mas mais do que isso, cuidar da saúde com atenção pode também permitir um envelhecimento saudável. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) atua há 65 anos na região com o objetivo de oferecer esses serviços hospitalares com “zelo, equidade, qualidade e eficiência”, como descreve o presidente do Conselho Deliberativo da instituição, Elizeu Crisostomo de Vargas.
Como fruto desse trabalho realizado há mais de seis décadas está o reconhecimento do público da região Sul capixaba. Tanto que, por mais um ano, o Heci foi a marca mais lembrada na categoria “Hospital” do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).
Em especial porque, segundo Elizeu Crisostomo, a atuação do corpo de colaboradores busca construir uma relação de confiança com os pacientes. Afinal, o cuidado faz parte do processo de cura, independentemente do problema.
"São mais de 65 anos atendendo não apenas a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim, mas toda a região Sul do Espírito Santo. Temos uma história brilhante que vem crescendo e se desenvolvendo por meio dos nossos empreendimentos que foram construídos com eficiência e zelo"
Elizeu Crisostomo de Vargas - Presidente do Conselho Deliberativo do HECI
E mesmo com toda a tradição, ainda há espaço para inovação e investimentos em equipamentos modernos, a fim de manter a infraestrutura do Heci atualizada para atender os pacientes e às novas demandas do setor de saúde.
O superintendente do Evangélico de Cachoeiro, Wagner Medeiros Júnior, conta que o hospital trouxe, por exemplo, uma das primeiras máquinas de diálise computadorizada e foi um dos pioneiros na oferta de serviços de oncologia no interior do Estado.
Para o futuro, as expectativas são altas com a construção do Hospital do Câncer. Serão, ao todo, 17 salas de cirurgia. O projeto é “ambicioso”, como relata Wagner, mas a missão é de, até 2032, inaugurar 22 salas no complexo.
"Temos cumprido uma missão histórica em que o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim tem se tornado protagonista no setor de saúde de todo o Sul do Espírito Santo"
Wagner Medeiros Júnior - Superintendente do Evangélico de Cachoeiro
Aliás, esse posicionamento atual da marca é reflexo de um modelo de atuação consolidado ao longo dos anos, conforme observa o presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Elizeu Crisostomo de Vargas.
Principalmente, porque o Heci também tem como missão promover a manutenção dos princípios no que diz respeito à filantropia. A instituição desenvolve projetos junto à comunidade com o objetivo de integrar os colaboradores e profissionais da área em um trabalho de diferentes frentes, que visam a prestar apoio aos familiares e pacientes.
Cuidar da saúde com atenção pode também permitir um envelhecimento saudável
Cuidar da saúde com atenção pode também permitir um envelhecimento saudável Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
“Receber um prêmio como este é um motivo de orgulho muito grande para nós, porque caracteriza que a sociedade nos reconhece como referência em saúde. Gostaria de agradecer a toda equipe do Heci por essa conquista, porque a nossa missão é servir com excelência por meio do ensino e da pesquisa”, ressalta Elizeu.

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

  • Endereço: Rua Manoel Braga Machado, 2 - Nossa Sra. da Penha, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29308-020
  • Telefone: (28) 3526-6166

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