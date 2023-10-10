Evangélico de Cachoeiro constrói Hospital do Câncer

O Heci tem uma preocupação de manter a infraestrutura atualizada para atender os pacientes e às novas demandas do setor de saúde Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação

Buscar por tratamentos e fazer um acompanhamento junto a um médico especializado pode ajudar a identificar a causa da enfermidade o quanto antes e permitir uma atuação mais específica. Mas mais do que isso, cuidar da saúde com atenção pode também permitir um envelhecimento saudável. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) atua há 65 anos na região com o objetivo de oferecer esses serviços hospitalares com “zelo, equidade, qualidade e eficiência”, como descreve o presidente do Conselho Deliberativo da instituição, Elizeu Crisostomo de Vargas.

Como fruto desse trabalho realizado há mais de seis décadas está o reconhecimento do público da região Sul capixaba. Tanto que, por mais um ano, o Heci foi a marca mais lembrada na categoria “Hospital” do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).

Em especial porque, segundo Elizeu Crisostomo, a atuação do corpo de colaboradores busca construir uma relação de confiança com os pacientes. Afinal, o cuidado faz parte do processo de cura, independentemente do problema.

"São mais de 65 anos atendendo não apenas a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim, mas toda a região Sul do Espírito Santo. Temos uma história brilhante que vem crescendo e se desenvolvendo por meio dos nossos empreendimentos que foram construídos com eficiência e zelo" Elizeu Crisostomo de Vargas - Presidente do Conselho Deliberativo do HECI

E mesmo com toda a tradição, ainda há espaço para inovação e investimentos em equipamentos modernos, a fim de manter a infraestrutura do Heci atualizada para atender os pacientes e às novas demandas do setor de saúde.

O superintendente do Evangélico de Cachoeiro, Wagner Medeiros Júnior, conta que o hospital trouxe, por exemplo, uma das primeiras máquinas de diálise computadorizada e foi um dos pioneiros na oferta de serviços de oncologia no interior do Estado.

Para o futuro, as expectativas são altas com a construção do Hospital do Câncer. Serão, ao todo, 17 salas de cirurgia. O projeto é “ambicioso”, como relata Wagner, mas a missão é de, até 2032, inaugurar 22 salas no complexo.

"Temos cumprido uma missão histórica em que o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim tem se tornado protagonista no setor de saúde de todo o Sul do Espírito Santo" Wagner Medeiros Júnior - Superintendente do Evangélico de Cachoeiro

Aliás, esse posicionamento atual da marca é reflexo de um modelo de atuação consolidado ao longo dos anos, conforme observa o presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Elizeu Crisostomo de Vargas.

Principalmente, porque o Heci também tem como missão promover a manutenção dos princípios no que diz respeito à filantropia. A instituição desenvolve projetos junto à comunidade com o objetivo de integrar os colaboradores e profissionais da área em um trabalho de diferentes frentes, que visam a prestar apoio aos familiares e pacientes.

Cuidar da saúde com atenção pode também permitir um envelhecimento saudável Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação

“Receber um prêmio como este é um motivo de orgulho muito grande para nós, porque caracteriza que a sociedade nos reconhece como referência em saúde. Gostaria de agradecer a toda equipe do Heci por essa conquista, porque a nossa missão é servir com excelência por meio do ensino e da pesquisa”, ressalta Elizeu.

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim