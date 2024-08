Câmera corporal em policiais: outros servidores públicos deveriam usar também?

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo anunciou que passará a utilizar câmeras corporais (body cam) nos policiais militares ainda neste ano de 2024. Inicialmente, não podemos ser contrários a utilização do equipamento nas forças de segurança, o qual serve para gerar mais confiança e transparência (compliance) na ação policial, bem como o controle social da polícia, todavia é importante ressaltar que existem questionamentos na utilização e a necessidade de um debate amplo sobre o tema.

Considerando que o policial é um agente público e as suas ações gozam da presunção, mesmo que relativa, de legalidade, legitimidade e veracidade, por que então deve utilizar uma câmera corporal para documentar os seus atos?

No mesmo sentido, se o policial deve utilizar câmeras corporais para documentar o seu trabalho, uma outra questão deve ser levantada: por que outros agentes públicos, tão valorosos quanto os policiais, também não utilizam câmeras corporais para registro do seu trabalho para controle da sociedade?

Sendo assim, não seria o caso de, por exemplo, juízes, promotores, defensores públicos, agentes da receita, professores e médicos utilizarem o mesmo equipamento? Já que todos prestam o serviço público, do qual a população cobra eficiência e bom atendimento ao cidadão pagador de impostos.

No caso das polícias, uma temática interessante é pertinente ao acionamento das câmeras corporais. Qual o modelo a ser utilizado, o modelo onde se grava toda a ação policial em tempo real ou o modelo onde só grava diante do acionamento do policial.