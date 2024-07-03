Câmeras na farda de PMs começarão por Vitória com 200 equipamentos

ES pretente iniciar uso das câmeras na farda da PM até o fim de 2024 Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Apesar da definição do local de uso dos primeiros equipamentos, ainda não há especificação sobre como ocorrerá a compra das câmeras. No entanto, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, afirmou que as tratativas estão avançadas.

"Já está definido que o Espírito Santo vai adotar o equipamento e, no momento, para aquisição, atuamos em três frentes: um processo licitatório interno, a adesão a um ato de compra com o Estado do Pará, ou então por meio de recursos que podem ser liberados pelo governo federal, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública" Eugênio Ricas - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Segundo o secretário, em caso de compra nos termos conforme o Pará, cada câmera pode custar R$ 750, totalizando R$ 150 mil em investimento nos equipamentos. Já nas outras duas possibilidades de aquisição, ainda não é possível apontar o custo aos cofres públicos.

Em relação à regulamentação dos equipamentos, capacitação dos profissionais e custo de operação e armazenamento de dados, Eugênio Ricas explica que ainda é elaborado um termo de referência, que deve ficar pronto ainda em 2024, considerando que a expectativa para uso das câmeras nas ruas é voltada para o fim deste ano.

“Para a gravação, o que a gente pretende é que isso não fique ao bel-prazer do policial e sim que as câmeras sejam acionadas remotamente, quando o Ciodes encaminhar uma viatura para uma ocorrência para começar a gravar. No último caso, será uma câmera que grave o tempo inteiro e aí vamos estudar a melhor forma de armazenamento dos dados”, salienta o secretário.

Casos de agressão policial

“A câmera é uma ferramenta que ajuda em tudo. Auxilia o trabalho do bom policial, porque demonstra que ele trabalhou de forma correta e, entre outras coisas, auxilia na obtenção de provas para a Justiça. A maioria dos policiais militares são cumpridores da lei e dos direitos humanos e, no caso das irregularidades, a Sesp conta com inúmeras ferramentas legais para apuração dos desvios de conduta”, finalizou o secretário.

Ganhos para a sociedade

Para o advogado Raphael Boldt, professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e especialista em Direito Penal, o uso das câmeras nas fardas policiais traz inúmeros ganhos para a sociedade em geral.

"Considerando os altos índices de letalidade policial no Brasil, temos que pensar na segurança pública não só no ponto de vista da redução de crimes, mas também na reafirmação de direitos do cidadão. Levando em conta o histórico brasileiro de violência policial, o uso de câmeras se mostra como uma ferramenta muito interessante para o Espírito Santo", pondera Raphael.

Segundo o especialista, os equipamentos, se utilizados de forma correta em sua totalidade, serão capazes de reduzir danos sociais. "Claro que as câmeras não solucionam todos os problemas, mas sendo feito o bom uso, veremos uma polícia que age nos termos da lei e que tem uma legitimidade muito maior diante dos olhos da comunidade", salienta.