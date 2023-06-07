Busca pela beleza: entre o prazer e o equilíbrio

Tratamentos estéticos voltados para o rejuvenescimento da pele figuram no topo da lista de desejos de muitas pessoas, de ambos os sexos, que querem cuidar da aparência. A procura por procedimentos é grande, até mesmo entre pacientes de pouca idade, que lançam mão de técnicas que ajudam a prevenir o envelhecimento.

São muitas as opções hoje oferecidas como soluções para tratar problemas de pele que, até bem pouco tempo atrás, não tinham solução.

Os benefícios geram resultados não apenas no aspecto físico, mas auxiliam para fortalecer a saúde emocional, uma vez que ajudam a elevar a autoestima. E, assim, a medicina estética avança no sentido de oferecer com responsabilidade e respaldo científico soluções que colaboram para melhorar a aparência das pessoas.

A busca pela beleza, contudo, pode se tornar prejudicial por muitos fatores. Um deles é a escolha dos profissionais que vão realizar a técnica, pois infelizmente é cada vez maior o número de sonhos que viram pesadelos por meio de mãos erradas. É fundamental saber ao certo, primeiramente, qual é a especialidade médica exigida para a execução do procedimento em questão. Em seguida, certificar-se de que o profissional escolhido é apto para tal atividade médica. Só com esses cuidados, muitos casos malsucedidos poderiam ser evitados.

Outro fator, de relevante gravidade, é a realização de procedimentos estéticos com produtos caseiros ou impróprios. Seja por meio do menor preço oferecido por profissionais não habilitados, seja por meio de receitas fáceis encontradas na internet ou outra forma não confiável, não são poucos os casos do uso de substâncias que causam danos para o corpo e, em algumas situações, colocam até a vida em risco.

Mulher fazendo tratamento de beleza Crédito: Shutterstock

Outro ponto que merece reflexão é a eterna insatisfação com a própria imagem, que muitas vezes leva à realização de sucessivos procedimentos que, por sua vez, nunca alcançam o resultado almejado. É fundamental saber lidar com as imperfeições do corpo, com as limitações da idade e da ciência. Os avanços da medicina estética consistem em trazer satisfação e nos servir para a concretização de mudanças positivas, mas nunca podemos nos tornar escravos deles.

Independentemente das rugas, dos cabelos brancos e dos quilos a mais ou a menos, não podemos esquecer do verdadeiro potencial que carregamos essencialmente como pessoas, e isso ninguém poderá tirar e tampouco injetar em nós.