De turbinar o bumbum a lipo lad: sertanejos se entregam à estética

Que o mundo da estética anda em alta não se nega, até os sertanejos estão virando clientes assíduos nas clínicas em busca da beleza padrão. Nomes como Fernando Zor, Marrone e Matheus mostraram resultados das cirurgias e procedimentos que realizaram.
O primeiro a mostrar sua mudança foi Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. O cantor contou em uma live no Instagram, no final do ano passado, que turbinou o bumbum. Segundo o colunista Leo Dias, o procedimento realizado em Fernando custa em torno de R$ 80 mil.
No vídeo, o cantor explicou um pouco sobre a remodelação glútea e o médico responsável pelo procedimento disse que também realizou uma reestruturação facial, bioestímulo de colágeno, contorno corporal e “extermínio” de gordurinhas localizadas.
Vale lembrar que Fernando já fez lipoaspiração e implante capilar há alguns anos.
Quem apareceu sorridente num vídeo publicado nas redes sociais foi Marrone, dupla com Bruno. O sertanejo contou que passou por alguns procedimentos que, juntos, duraram cerca de 12 horas. Na lista, Marrone corrigiu as pálpebras caídas, bolsas em torno dos olhos, tirou a papada, fez lifting para renovar a pele, modificou o formato das orelhas e remodelou o nariz.
No meio da cirurgia, o cantor passou por um susto. Ele revelou ao Domingo Espetacular (Record) que teve um ataque de pânico após mais de 7h de cirurgia. O procedimento aconteceu em fevereiro e ele tem passado bem pelo período de recuperação. “Estou feliz demais e quando olho para o espelho, eu digo: ‘Eu tô bonitão'”. Tem apenas 30 dias, então, assim, acredito que vai ficar melhor ainda. Vai desinchar mais e a minha fisionomia será outra”, disse durante a entrevista.
O mais recente a passar pela mesa de cirurgia foi Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan. Nesta semana ele mostrou o resultado de uma Lipo Lad realizada no fim do mês passado. "Antes & Depois da minha Lipo HD! Hoje tem só 12 dias que fiz e tá longe do resultado final mas já dá ver uma diferença gigante", escreveu na legenda da publicação.