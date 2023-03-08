De turbinar o bumbum a lipo lad: sertanejos se entregam à estética

Fernando Zor, Marrone e Matheus mostraram resultados das cirurgias e procedimentos que realizaram Crédito: Reprodução/Instagram

Que o mundo da estética anda em alta não se nega, até os sertanejos estão virando clientes assíduos nas clínicas em busca da beleza padrão. Nomes como Fernando Zor, Marrone e Matheus mostraram resultados das cirurgias e procedimentos que realizaram.

O primeiro a mostrar sua mudança foi Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. O cantor contou em uma live no Instagram, no final do ano passado, que turbinou o bumbum. Segundo o colunista Leo Dias, o procedimento realizado em Fernando custa em torno de R$ 80 mil.

No vídeo, o cantor explicou um pouco sobre a remodelação glútea e o médico responsável pelo procedimento disse que também realizou uma reestruturação facial, bioestímulo de colágeno, contorno corporal e “extermínio” de gordurinhas localizadas.

Vale lembrar que Fernando já fez lipoaspiração e implante capilar há alguns anos.

Fernando Zor fez procedimento no bumbum Crédito: Reprodução/Instagram

Quem apareceu sorridente num vídeo publicado nas redes sociais foi Marrone, dupla com Bruno. O sertanejo contou que passou por alguns procedimentos que, juntos, duraram cerca de 12 horas. Na lista, Marrone corrigiu as pálpebras caídas, bolsas em torno dos olhos, tirou a papada, fez lifting para renovar a pele, modificou o formato das orelhas e remodelou o nariz.

No meio da cirurgia, o cantor passou por um susto. Ele revelou ao Domingo Espetacular (Record) que teve um ataque de pânico após mais de 7h de cirurgia. O procedimento aconteceu em fevereiro e ele tem passado bem pelo período de recuperação. “Estou feliz demais e quando olho para o espelho, eu digo: ‘Eu tô bonitão'”. Tem apenas 30 dias, então, assim, acredito que vai ficar melhor ainda. Vai desinchar mais e a minha fisionomia será outra”, disse durante a entrevista.

Marrone, da dupla com Bruno, passou por procedimentos, incluindo uma rinoplastia Crédito: Reprodução/Instagram