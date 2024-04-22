'Branded buildings': conheça essa e outras tendências do mercado imobiliário

O mercado imobiliário está em constante evolução e para 2024 já sabe por onde deve apontar seus próximos lançamentos. Pelo menos cinco macrotendências consolidaram-se nos últimos 12 meses, servindo de guia para orientar estratégias e o desenvolvimento de novos produtos.

Primeiro, a localização única do terreno continua sendo fundamental, porém não basta posicionar o empreendimento em um bairro desejado: é preciso estar na melhor rua e no quarteirão mais cobiçado. Agora, é o CEP do prédio que conta. É como dar um zoom in no mapa do bairro e encontrar um terreno muito específico para receber um prédio de luxo, por exemplo.

Outro ponto importante é a configuração do terreno. Imobiliárias tem priorizado adquirir áreas em esquinas, pois elas permitem soluções de arquitetura para acessos de veículos e pessoas que agregam valor aos projetos.

Também conhecida como “branded buildings”, essa é uma tendência em ascensão. A estratégia tem se popularizado devido aos benefícios que pode trazer aos investimentos, visto que, ao associar-se a marcas de luxo, os projetos imobiliários ganham um diferencial de exclusividade e sofisticação, agregando valor às construções.

Além disso, essa parceria estimula a inovação e a criatividade no design e na arquitetura, resultando em espaços que refletem a identidade das marcas envolvidas. Assim, os branded buildings tornam-se não apenas residenciais, mas verdadeiras obras de arte, capazes de proporcionar uma experiência única aos moradores que valorizam um estilo de vida sofisticado.

Mas um fator que deve marcar os imóveis de alto padrão de forma permanente a partir de agora é a maneira mais amigável com a qual eles se relacionarão com o entorno urbano, o que significa ter menos muros e grades separando o prédio da rua e mais áreas comuns e lojas no térreo abertas ao público em geral.

Ao invés de criar fortalezas isoladas, esses empreendimentos buscam fortalecer a comunidade local, melhorar o acesso e a mobilidade, estimular a economia, práticas de sustentabilidade e ainda oferecer contribuições para a infraestrutura e o tecido social da cidade.

Mercado tem mostrado equilíbrio entre venda e lançamentos em 2023 Crédito: Shutterstock

Por fim, a experiência de morar no alto padrão também deverá se tornar mais acessível à medida que o modelo “multifamily” – apartamentos para locação por temporada, repletos de serviços e comodidades – ganha adeptos no Brasil inteiro.