Bilionário dos EUA mostra os princípios por trás de uma empresa bem-sucedida

Para que as melhores ideias possam prevalecer, é preciso que as opiniões sejam ponderadas de acordo com a credibilidade de quem opina Crédito: Creativeart/Freepik

"Princípios" é uma obra escrita pelo bilionário norte-americano Ray Dalio, fundador da empresa Bridgewater Associates e um grande nome no cenário do mercado financeiro global. Dalio nasceu em um bairro de classe média de Long Island, em Nova York, e foi um aluno mediano em sua trajetória escolar. Com doze anos trabalhava segurando tacos de golfe em um clube e usou o dinheiro recebido para investir em ações da Northeast Airlines. Na época, o mercado de ações era o assunto do momento nos clubes de golfe, o que motivou Dalio a começar a investir. Mesmo sem embasamento teórico, o autor já mostrava sua habilidade para o mercado financeiro, fazendo triplicar seu investimento inicial em pouco tempo.

Mais tarde, Dalio conclui a graduação com excelência, o que o permitiu a ele cursar o MBA na Havard Business School. Depois de dois anos de finalização do MBA, Dalio fundou a Bridgewater Associates, que hoje é a maior e mais lucrativa gestora de hedge funds do mundo. Além de ser referência no mercado financeiro, a fama de Dalio e da Bridgewater também se deve aos mecanismos diferenciados de gestão que são aplicados na empresa, fundados, principalmente, na meritocracia radical de ideias.

Toda essa estrutura diferenciada da empresa foi baseada em princípios desenvolvidos ao longo e sua trajetória. Esses princípios, em verdade, são valores construídos e consolidados pelo autor depois de erros e acertos experimentados. A ideia do autor é de que ter a clareza sobre o seu próprio conjunto de princípios é fundamental para alcançar uma decisão final mais acertada e coerente, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal.

Os princípios assumiram tamanha importância na organização que Dalio decidiu materializá-los em um manual, com descrição de quais são os principais e como se dá sua aplicação, manual este que, mais tarde, se transformou na presente obra.

O livro é dividido em três partes, "De onde venho (Parte I)", "Princípios da Vida (Parte II)" e "Princípios do Trabalho (Parte III)". Ao final, o autor destaca, ainda, algumas ferramentas desenvolvidas para permitir a aplicação prática dos princípios na vida pessoal e profissional.

Na primeira parte, Dalio narra toda sua trajetória e consegue transmitir ao leitor, de uma forma bastante sensível, as reações pessoais ao longo de sua trajetória e explicar, com clareza, o motivo pelo qual elas resultaram na consolidação de cada um daqueles princípios. Já nos capítulos seguintes, Parte II e Parte III, Dalio cuida de sistematizar, de uma forma organizada, sua lista de princípios e explicar o funcionamento.

Alguns conceitos-chave são trazidos na segunda parte da obra. Dalio orienta o leitor a ser um hiper-realista, ou seja, a se ater à realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. Com isso, torna-se necessário descobrir nossa imperfeições e reconhecer nossos fracassos, para aprender o mais rápido possível e conseguir evoluir. Além disso, ser hiper-realista permite uma autoanálise de forma objetiva, como se fosse um observador externo. Como nossa autoanálise não é capaz de ser completamente imparcial, Dalio nos orienta a confiar no que os outros dizem sobre você e no conjunto de evidências.

Outro ponto-chave abordado é o conceito de mente aberta. Ter a mente aberta significa ter a capacidade de analisar as questões postas sob todas as perspectivas possíveis. No entanto, o ser humano possui, como grande barreira, o próprio ego. Nosso ﻿eu lógico/consciente luta contra o nosso eu emocional/inconsciente. Não podemos deixar a necessidade de estar certo ser maior que a necessidade de descobrir o que é certo.

Na terceira parte do livro, Dalio trata dos Princípios de Trabalho. É nesse momento que o autor traz à tona o conceito de meritocracia de ideias, a grande base da estrutura da Bridgewater. A meritocracia de ideias é a perspectiva de que as melhores ideias devem prosperar independentemente de quem as teve. Para isso, é preciso que a organização seja baseada na hierarquia de ideias, na qual prevalecem ideias de pessoas que ocupam determinados cargos de gestão.

Ademais, para que as melhores ideias possam prevalecer, além de todos da organização participando do processo decisório, é preciso que as opiniões sejam ponderadas de acordo com a credibilidade de quem opina. Naturalmente, um diretor possui mais experiência de mercado que alguém que acaba de entrar na empresa como estagiário, motivo pelo qual possuem graus diferentes de credibilidade. Apesar disso, é necessário que a fala de todos seja considerada. Para que esse ambiente prevaleça, Dalio destaca que todos precisam ser radicalmente transparentes, além de radicalmente sinceros.