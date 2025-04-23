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Eduardo Araújo

Artigo de Opinião

É economista, consultor do Tesouro Estadual. Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford
Eduardo Araújo

Banco Master: como blindar seu dinheiro do risco de quebra de um banco?

Nas últimas semanas o banco teve o rating rebaixado, atrasou algumas liquidações e passou a recomprar papéis com deságio — sinais que levaram muita gente a perguntar: “E se o banco quebrar?”
Eduardo Araújo
É economista, consultor do Tesouro Estadual. Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:57

Publicado em 

23 abr 2025 às 15:57
A maré de juros altos no Brasil empurrou milhares de investidores para CDBs que pagavam rendimentos bem acima do CDI. O caso mais ruidoso é o do Banco Master: segundo relatório da Austin Rating, mais de 100 mil pessoas aplicaram perto de R$ 9 bilhões, seduzidas por cupons que beiravam o dobro da Selic.
Nas últimas semanas o banco teve o rating rebaixado, atrasou algumas liquidações e passou a recomprar papéis com deságio — sinais que levaram muita gente a perguntar: “E se o banco quebrar?”
Quando o Banco Central decreta intervenção ou liquidação, entra em cena o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O fundo reembolsa até R$ 250 mil por CPF e por conglomerado, somando principal e juros até a data-evento, e respeita um teto global de R$ 1 milhão a cada quatro anos. O que excede esses limites vira crédito na massa falida e pode levar anos a voltar. Quem está protegido tende a aguardar o ressarcimento sem grandes sobressaltos, mas quem está acima do limite pode amargar prejuízo.

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E o que fazer quando esse saldo passa do limite? Três caminhos surgem na prática. A saída mais direta é vender o título no ato: a corretora encontra comprador, mas o desconto pode chegar a 15%. Outra opção é a venda trabalhada: a mesa de renda fixa garimpa lances de investidores institucionais; o corte costuma ficar entre 5% e 10% e o dinheiro pode cair no mesmo dia.
Por fim existe a transferência não onerosa, geralmente por doação, para alguém de confiança — filho, cônjuge ou sócio. O CDB muda de CPF, cada titular ganha nova cobertura e, se a doação ocorrer entre cônjuges em comunhão de bens, não há imposto; nas demais combinações paga-se ITCMD e o processo pode levar até 17 dias úteis.
Para quem aceita um pouco de malabarismo financeiro, há a proteção caseira. Primeiro vende-se o excedente, assume-se o deságio e, com o dinheiro fresco, recompra-se o mesmo CDB no CPF de um familiar ainda sem exposição. Se o banco quebrar, a perda real fica restrita ao desconto inicial, pois o novo saldo está coberto pelo FGC. Se o banco atravessar a turbulência e pagar no vencimento, a taxa mais alta contratada no segundo CPF devolve quase toda a diferença, preservando o retorno planejado.
Negociação de dívidas com Bancos
 Bancos e clientes Crédito: Reprodução
Para quem ainda tem espaço no teto de R$ 250 mil, o estresse também pode virar oportunidade. Os papéis do Master agora pagam perto de 20% ao ano — quase seis pontos acima do CDI. Se o banco for vendido ou simplesmente atravessar a crise, o investidor carrega um rendimento raro; se a liquidação vier, o FGC devolve o principal. Vale lembrar, porém, que o FGC se financia com contribuições dos próprios bancos e, numa crise sistêmica, o reembolso pode atrasar.
Investir em títulos de bancos continua sendo uma opção atrativa em tempos de juros altos. Mas o ganho só vale a pena quando se respeita o limite de proteção do FGC. Antes de aplicar, some tudo o que já tem, avalie a saúde do emissor e guarde uma reserva em outro lugar. Decida de antemão qual porta de saída usará se o vento virar. Diversificar primeiro e perseguir boas taxas depois custa pouco — e compra a melhor proteção: dormir tranquilo mesmo se o banco balançar.

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