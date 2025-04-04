Casal preso por furtar R$ 1,5 milhão do Banco do Brasil é transferido do RS para o ES

Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos, e Paloma Duarte Tolentino, foram presos pelo furto de R$ 1,5 milhão em agência do Banco do Brasil em Vitória Crédito: Reprodução

A Sejus infirmou que Eduardo Barbosa de Oliveira, de 43 anos, está no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, e Paloma Duarte Tolentino, de 29, foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. Em dezembro, o casal foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Conforme a denúncia, houve furto qualificado, considerando que retornou para levar novos valores do cofre, com abuso de confiança, mediante fraude e com ajuda de mais uma pessoa. E ainda por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Relembre o caso

O suspeito trabalhava na Agência Estilo, na Praia do Canto. O Banco do Brasil informou, na época, que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.

Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com suspeito que é funcionário do Banco do Brasil em Vitória Crédito: Foto: PRF/ Divulgação

Durante a abordagem que levou às prisões, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Parte das notas ainda estava dentro de envelopes plásticos com a marca da Casa da Moeda do Brasil.

A dupla foi parada pela polícia após dirigir por 2.200 km, de Vitória até Santa Cruz, cidade gaúcha. Os dois estavam a, aproximadamente, 247 km da fronteira do Brasil com o Uruguai, destino traçado para a fuga.