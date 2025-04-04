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Agência da Praia do Canto

Casal preso por furtar R$ 1,5 milhão do Banco do Brasil é transferido do RS para o ES

Eduardo Barbosa Oliveira e Paloma Duarte Tolentino foram detidos pela PRF com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado, no Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:30

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:30
Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos, e Paloma Duarte Tolentino, foram presos pelo furto de R$ 1,5 milhão em agência do Banco do Brasil em Vitória
Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos, e Paloma Duarte Tolentino, foram presos pelo furto de R$ 1,5 milhão em agência do Banco do Brasil em Vitória Crédito: Reprodução
O casal denunciado por furto qualificado de cerca de R$ 1,5 milhão de uma agência do Banco do Brasil, em Vitória, foi transferido do Rio Grande do Sul, onde foram presos, para o Sistema Prisional do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), eles chegaram ao Estado na madrugada desta sexta-feira (04). O recambiamento foi realizado pela Polícia Penal capixaba.
A Sejus infirmou que Eduardo Barbosa de Oliveira, de 43 anos, está no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, e Paloma Duarte Tolentino, de 29, foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. Em dezembro, o casal foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Conforme a denúncia, houve furto qualificado, considerando que retornou para levar novos valores do cofre, com abuso de confiança, mediante fraude e com ajuda de mais uma pessoa. E ainda por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Relembre o caso

Eduardo era funcionário de uma agência do Banco do Brasil, em Vitória, e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado, em novembro de 2024. No momento da prisão, ele estava acompanhado da esposa Paloma  e de dois animais de estimação levados na fuga: um gato e um cachorro. Em depoimento após a prisão em flagrante da BR 158, a mulher teria admitido que o plano da dupla era sair do Brasil com destino ao Uruguai.
O suspeito trabalhava na Agência Estilo, na Praia do Canto. O Banco do Brasil informou, na época, que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.
Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com suspeito que é funcionário do Banco do Brasil em Vitória
Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com suspeito que é funcionário do Banco do Brasil em Vitória Crédito: Foto: PRF/ Divulgação
Durante a abordagem que levou às prisões, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Parte das notas ainda estava dentro de envelopes plásticos com a marca da Casa da Moeda do Brasil.
A dupla foi parada pela polícia após dirigir por 2.200 km, de Vitória até Santa Cruz, cidade gaúcha. Os dois estavam a, aproximadamente, 247 km da fronteira do Brasil com o Uruguai, destino traçado para a fuga.
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

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