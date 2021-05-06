Audiências públicas na Reforma Administrativa: construção coletiva

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Audiência é originada do latim "audire", que significa ouvir. Ela tornou-se um moderno instrumento de democracia, na medida em que permite aos cidadãos e à sociedade organizada opinar na construção dos interesses públicos. É um instrumento utilizado tanto no âmbito da formação das políticas públicas, como também na formação da lei e das decisões judiciais.

No processo legislativo, a audiência pública está prevista no art. 58, § 2º, inciso II da Constituição Federal para ocorrer na fase em que se está construindo a lei. Ela proporciona que as Casas de Leis abram espaço de diálogo para identificar o interesse público sobre o tema objeto da lei.

Com esse propósito, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados está realizando um conjunto de sete audiências públicas para debater sobre a admissibilidade da PEC 32, sendo a última está prevista para o dia 14 de maio.

A PEC 32/2020 propõe alterações no regime de trabalho dos servidores públicos (federal, distrital, estadual e municipal) e na estrutura organizacional da Administração Pública que, por simetria constitucional, também poderá ser adotada pelos demais entes federados. A proposta de emenda à constituição pretende avançar para uma organização administrativa mais eficiente, eficaz e efetiva. Ainda que seja provável a admissão da tramitação, o fato é que a PEC 32/2020 pode atingir pontos sensíveis da relação jurídica de trabalho do servidor público e da organização da administração pública e que merecem ser fartamente dialogados.