Ícone da comédia, Paulo Gustavo abre nossos olhos para a tragédia

O ator Paulo Gustavo, 42 anos, morto por complicações da Covid no dia 4 de maio Crédito: Instagram/ Paulo Gustavo

Com a morte de Paulo Gustavo, ator e humorista que vivia nos últimos tempos o auge de sua carreira, parecia que cada brasileiro havia recebido a notícia da perda de um parente próximo. Muitos, na verdade, estavam de fato recebendo essa notícia. Apenas na terça-feira (4), foram mais de três mil. Quando a normalização da tragédia insiste em nos alienar, só temos um recurso para lhe fazer frente: a linguagem. É preciso falar, diariamente, como num mantra contra a loucura: a morte é normal; o morticínio não é.

Primeiro, os avós. Depois, os pais. Agora, os filhos. No mundo científico, há quem diga que, se nada for feito, chegará a vez de enterrarmos os netos. Ao perdermos indivíduos de todas as faixas etárias, estamos perdendo o fio condutor da memória coletiva, as gerações. Sem gerações que dialogam, não existe possibilidade de país.

Sem memória coletiva, sem a reafirmação de que o que se vive não é normal, sairemos menores em números e em valores. O Brasil precisa compreender que decisões sufragadas nas urnas são sérias. Política importa, sim, porque hoje é dela, na sua pior versão, a necropolítica, que advém a morte em massa. O que decidimos para quatro anos afeta a vida de muitos, quando não de todos. É de uma decisão política que, ontem, o Brasul acumulou mais de 411 mil pessoas mortas por uma doença para a qual existe vacina. Vacina que foi ofertada ao país inúmeras vezes e recusada por um chefe de Estado. A esperança é a última que morre, mas devo-lhes dizer, compatriotas, que ela morrerá também se nada for feito.

Quando uma figura pública traz à tona o estado horrendo das coisas, o luto coletivo deve ser convertido em luta coletiva. Desde fevereiro, quando o primeiro brasileiro foi vacinado, toda e qualquer pessoa morta neste solo entra para conta de um governo que escolheu assistir às mortes, desassistindo-as. A Covid-19 avassala agora todos os lares, ricos e pobres, famosos e anônimos. Aliás, deveríamos inverter a lógica do anonimato que uma pandemia nos causa. Em lugar de destacar Paulo Gustavo dentro das estatísticas, como um brasileiro que poderia ter sido vacinado e salvo, devemos trazer à luz do conhecimento público os outros 411 mil mortos.

Escancarar a tragédia coletiva, acabar com o anonimato e a indigência. A começar por parar de arredondar os números. Quando o assunto é o morticínio é preciso exatidão, é preciso falar de números quebrados, de vidas quebradas, famílias quebradas. É preciso ir até a casa das unidades e dizer que, até o último boletim de terça-feira (4), já se foram 411.854 brasileiros. Esquecer os últimos quatro é contribuir para o apagamento da memória do sofrimento coletivo, estratégia que vem sendo utilizada desde o início da pandemia, com a ausência de dados oficiais.

A estatística, se afastada da ética, sucumbe à desumanização e se torna ferramenta útil a governos totalitários. A estatística deve ser utilizada, sim, mas contra a banalização da morte, na publicização da catástrofe brasileira. Paulo Gustavo entrou para o cordel de caixões que os governistas se recusaram a carregar nas costas, mas devo dizer que isso não é opção deles. Bolsonaro, seus pares e seus seguidores levarão para a história a sua digital amarga.