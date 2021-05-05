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Luto

Paulo Gustavo será cremado com presença da família e amigos próximos

Humorista de 42 anos morreu após complicações de Covid

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2021 às 15:03
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Cotta
Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria do ator Paulo Gustavo afirmou que o humorista será cremado. "Falecido na noite da última terça-feira (4), aos 42 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, Paulo Gustavo será cremado, nesta quinta-feira (6)", diz a nota.

Segundo o comunicado, a cerimônia será "restrita a familiares e amigos próximos. O local não será divulgado, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia". Por fim, a assessoria agradece "a todos pelas mensagens de carinho e apoio."

Paulo Gustavo morreu na noite desta terça (4) após quase dois meses internado em um hospital da zona sul do Rio, devido a complicações da Covid. Antes da confirmação de morte, a equipe médica já tinha classificado seu quadro como irreversível.

"Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante", afirmava o último boletim médico.

O ator foi internado no dia 13 de março e respondeu bem ao tratamento. Porém, no dia 2 de abril, seu estado piorou e ele passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial.

Nos dias seguinte, a equipe médica identificou uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura, que foi corrigida. Paulo Gustavo também teve que receber uma transfusão de sangue, segundo seu marido.

Dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. "Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação", afirmou boletim médico divulgado no último dia 11.

HOMENAGENS

Muitos famosos lamentaram a morte do ator, desde amigos até a cantora americana Beyoncé. "Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a Paulo Gustavo em suas casas. Aplaudam de pé esse grande artista", afirmou Tatá Werneck em suas redes sociais.

O presidente Jair Bolsonaro também deu seus votos "pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo". "Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid."

O escritor Paulo Coelho, 73, prestou uma homenagem ao ator e utilizou frases negacionistas para protestar sobre a pandemia. "Assassinos de Paulo Gustavo: quem dizia 'é só uma gripezinha', 'não passa de 200 mortes', 'cloroquina resolve'", disse.

A lista continuou: "'gente morre todo dia', 'lockdown destrói o país', 'máscara nos faz respirar ar viciado', 'eu obedeço o comandante', e por aí vai. Canalhas da pior espécie", completou o autor que já vendeu 320 milhões de exemplares de seus 30 livros.

Paulo Gustavo foi o criador de diferentes personagens de humor. Dona Hermínia é a mais famosa deles e uma campeã de bilheterias nos cinemas com a trilogia "Minha Mãe É uma Peça". "Essa personagem mudou minha vida para sempre. Nunca imaginei que o que eu escrevia fosse ter essa repercussão dessas", chegou a afirmar o ator.

Ela e outros personagens marcantes de Paulo Gustavo, como Maria Enfisema e Senhora dos Absurdos fizeram parte do 220 Volts, programa exibido entre 2011 e 2016 no Multishow, e que ganhou um especial em 2020, com transmissão na Globo.

Ele também interpretou o delegado Lupicínio no "Sítio do Pica-Pau Amarelo", em 2007. Em outubro daquele ano, no extinto Vídeo Show, Paulo Gustavo afirmou que o programa foi seu primeiro contato com a televisão. "Um aprendizado", disse ele.

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