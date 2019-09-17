Assembleia do ES faz transformação digital atenta aos novos tempos

Fernando Carreiro*

Nada é permanente, exceto a mudança. O termo “disrupção” tem sido cada vez mais usado no mundo todo como significado das intensas transformações por que passamos, as principais delas no terreno da comunicação. Uma comutação que não começou agora, como sugere o pensamento milenar cunhado por Heráclito 500 a.C. e que abre este artigo. A evolução começou com a internet e acelerou com o mobile e a automação. Vivemos no tempo da inteligência artificial, do big data e da conectividade móvel.

A Assembleia Legislativa passa por um momento de grandes transformações: todos os procedimentos caminham na esteira do digital e rumo à extinção do uso do papel; a legislação foi revisada e resumida (transformarmos 3.281 leis em cinco); e a Comunicação, como não poderia deixar de ser, é uma das protagonistas dessa excursão pelo desconhecido que tanto nos fascina.

Recentemente, lançamos uma revista totalmente digital, acessada via QR-Code. Pode ser um pequeno passo para quem observa a fluidez da tecnologia com os olhos pragmáticos da modernidade, mas virtualizar a informação é uma tendência mundial, o que prova que o experiente caminhante segue não a trilha mais fácil, e sim a que o levará mais longe.

Por falar em rumo: diz o ditado que “para quem não sabe para onde vai qualquer caminho importa”. Desde que foi criada, em 2001, a TV Assembleia sempre soube onde queria chegar e que missão deveria ter. Seu destino final era o lar de todos os capixabas, e esse sonho estamos bem próximos de realizar com a montagem da Rede Legislativa de Televisão, que vai levar nosso sinal para todo o Espírito Santo.

E embora atenta às mudanças na forma, no conteúdo nossa missão é permanente: levar informação com foco no interesse público, de forma plural e transparente como o grande aquário de vidro onde ficam os 65 profissionais que fazem a comunicação do Poder Legislativo Estadual.

Nesses tempos de fake news, a TV Assembleia está completando 18 anos, e a Secretaria de Comunicação, 15. Hoje, vamos render homenagens àqueles que fizeram destes espaços verdadeiros palcos de grandes discussões sobre o papel da Comunicação Pública, a mesma que terá suas tendências debatidas em um simpósio com a participação de especialistas do Brasil inteiro.

E de volta à nossa caminhada: os grandes alpinistas dizem que a vista que a gente tem depende da montanha que a gente sobe. É preciso registrar que a Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo não tem medo de altura.

*O autor é secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

