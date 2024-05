As mães e o preconceito no mercado de trabalho

E são muitas as circunstâncias que enquadram as profissionais nesse cenário de discriminação. Uma razão muito latente que se esconde por trás desse preconceito é o estigma da produtividade reduzida, que reside na crença errônea de que as profissionais mães são menos comprometidas devido às responsabilidades familiares. Um prejulgamento improcedente, afinal as mulheres demonstram todo tempo como são capazes de desenvolver multitarefas com excelência.