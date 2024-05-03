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Guia de compras

30 sugestões de beleza para presentear no Dia das Mães

Nossa seleção inclui maquiagens, skincare e perfumes, além de kits criados especialmente para celebrar a data

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 17:07

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

03 mai 2024 às 17:07
Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para presentear no Dia das Mães Crédito: Divulgação
É hora de pensar no presente para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia 12 de maio. Por isso, o Se Cuida preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Na nossa seleção, 30 opções do universo da beleza. Tem maquiagens, skincare e perfumes, além de kits criados especialmente para celebrar a data. Veja a lista e faça bonito nesta data especial.

VITRINE DE BELEZA 1

Vitrine de dia das mães
Uma seleção de produtos de beleza para presentear no Dia das Mães Crédito: Divulgação
  1. Perfume The Scent for Her, da Hugo Boss. Preço: R$ 729,00 (Compre na Amazon)

  2. Perfume La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lancôme. Preço: R$ 449,00 (Compre na Amazon)

  3. Kit de Presente Love (Fearlessly Deo Parfum e Batom Cremoso), da Mary Kay. Preço: R$  166,90

  4. Perfume Braé For Her. Preço: R$ 329,90 (Compre na Amazon)

  5. Eau de Parfum Ninfa das Águas Fascínio, L'Occitane Au Brésil. Preço: R$ 229,90

  6. Kit Difusor e Sabonete PatBo Lotus Garden, da Lenvie. Preço: R$ 223,00

  7. Perfume Be. Laranja, da Be. Colônias. Preço: R$ 119,90 (Compre na Amazon)

  8. Kit Diva Absoluta, de Eudora. Preço: R$ 140,89 (Compre na Amazon)

VITRINE DE BELEZA 2

Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para presentear no Dia das Mães Crédito: Divulgação
  1. Kit Essencial Floral Feminino, da Natura. Preço: R$ 294,90

  2. Perfume 212 Vip Rosé Elixir da Carolina Herrera, na Sephora. Preço: R$ 449,00

  3. Kit Rotina Completa Anti-Idade: Efeito Reparador Miniaturas, da Estée Lauder. Preço: R$ 649,00

  4. Eau de Parfum La Villette 470, da O.U.i. Preço: R$ 339,00 (Compre na Amazon)

  5. Eau de Parfum Her Petals, da Burberry. Preço: R$ 719,00

  6. Kit Presente Gardênia, da Granado. Preço: R$ 180,00

  7. Kit Even Better Rotina Pele Uniforme, da Clinique. Preço: R$ 569,00

  8. Kit de Beleza, da SPA Pharma. Preço: R$ 302,00

VITRINE DE BELEZA 3

Vitrine de Beleza
Uma seleção de produtos de beleza para presentear no Dia das Mães Crédito: Divulgação
  1. Kit Cesta de Morangos, da The Body Shop. Preço: R$ 149,90

  2. Batom Matte Macximal, da Mac. Preço: R$ 139,00

  3. Kit Hidratação para Mãos, da Ricca. Preço R$ 61,96

  4. Kit de Beleza Mini, da Joli. Preço: R$ 59,90 

  5. Kit L'eau de Lily, de O Boticário. Preço: R$ 179,90 (Compre na Amazon)

  6. Kit Vanilla Kiss (Hidratante e creme para as mãos), da Phytoderm. Preço: R$ 49,90

  7. Eau de Toilette Aqua Allegoria Florabloom, da Guerlain. Preço: R$ 899,00

  8. Eau de Parfum Daisy So Intense, da Marc Jacobs. Preço: R$ 819,00

VITRINE DE BELEZA 4

Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos de beleza para presentear no Dia das Mães Crédito: Divulgação
  1. Lumineuse L’Eau de Parfum, de Chloé. Preço: R$ 899,00

  2. Deo Parfum Gigi, da Avatim. Preço: R$ 239,00

  3. Prada Paradoxe Intense, de Prada Beauty. Preço: R$ 619,00

  4. Batom Definition Boost Lipstick, da Kiko Milano. Preço: R$ 99,90

  5. Kit de Esmaltes A Cor da Sua Moda, da Impala. Preço: R$ 60,00

  6. Kit Empire Woman, da Hinode. Preço: R$ 199,90

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