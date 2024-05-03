30 sugestões de beleza para presentear no Dia das Mães

VITRINE DE BELEZA 1
- Perfume The Scent for Her, da Hugo Boss. Preço: R$ 729,00 (Compre na Amazon)
- Perfume La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lancôme. Preço: R$ 449,00 (Compre na Amazon)
- Kit de Presente Love (Fearlessly Deo Parfum e Batom Cremoso), da Mary Kay. Preço: R$ 166,90
- Perfume Braé For Her. Preço: R$ 329,90 (Compre na Amazon)
- Eau de Parfum Ninfa das Águas Fascínio, L'Occitane Au Brésil. Preço: R$ 229,90
- Kit Difusor e Sabonete PatBo Lotus Garden, da Lenvie. Preço: R$ 223,00
- Perfume Be. Laranja, da Be. Colônias. Preço: R$ 119,90 (Compre na Amazon)
- Kit Diva Absoluta, de Eudora. Preço: R$ 140,89 (Compre na Amazon)
VITRINE DE BELEZA 2
- Kit Essencial Floral Feminino, da Natura. Preço: R$ 294,90
- Perfume 212 Vip Rosé Elixir da Carolina Herrera, na Sephora. Preço: R$ 449,00
- Kit Rotina Completa Anti-Idade: Efeito Reparador Miniaturas, da Estée Lauder. Preço: R$ 649,00
- Eau de Parfum La Villette 470, da O.U.i. Preço: R$ 339,00 (Compre na Amazon)
- Eau de Parfum Her Petals, da Burberry. Preço: R$ 719,00
- Kit Presente Gardênia, da Granado. Preço: R$ 180,00
- Kit Even Better Rotina Pele Uniforme, da Clinique. Preço: R$ 569,00
- Kit de Beleza, da SPA Pharma. Preço: R$ 302,00
VITRINE DE BELEZA 3
- Kit Cesta de Morangos, da The Body Shop. Preço: R$ 149,90
- Batom Matte Macximal, da Mac. Preço: R$ 139,00
- Kit Hidratação para Mãos, da Ricca. Preço R$ 61,96
- Kit de Beleza Mini, da Joli. Preço: R$ 59,90
- Kit L'eau de Lily, de O Boticário. Preço: R$ 179,90 (Compre na Amazon)
- Kit Vanilla Kiss (Hidratante e creme para as mãos), da Phytoderm. Preço: R$ 49,90
- Eau de Toilette Aqua Allegoria Florabloom, da Guerlain. Preço: R$ 899,00
- Eau de Parfum Daisy So Intense, da Marc Jacobs. Preço: R$ 819,00
VITRINE DE BELEZA 4
- Lumineuse L’Eau de Parfum, de Chloé. Preço: R$ 899,00
- Deo Parfum Gigi, da Avatim. Preço: R$ 239,00
- Prada Paradoxe Intense, de Prada Beauty. Preço: R$ 619,00
- Batom Definition Boost Lipstick, da Kiko Milano. Preço: R$ 99,90
- Kit de Esmaltes A Cor da Sua Moda, da Impala. Preço: R$ 60,00
- Kit Empire Woman, da Hinode. Preço: R$ 199,90
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