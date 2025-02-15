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Gustavo Sipolatti

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
Gustavo Sipolatti

As conquistas dos procuradores do Estado na defesa do interesse público no ES

Entre as diversas conquistas recentes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), destaca-se a participação no acordo de reparação da tragédia de Mariana, celebrado em conjunto com  Minas Gerais e a União
Gustavo Sipolatti
É presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 10:00

Publicado em 

15 fev 2025 às 10:00
A advocacia pública desempenha um papel essencial na garantia do equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais, sendo um pilar fundamental para a promoção da justiça e da legalidade. No Espírito Santo, os procuradores do Estado são os responsáveis por salvaguardar o erário público, defender a sociedade e garantir a correta aplicação das leis.
Entre as diversas conquistas recentes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), destaca-se a participação no acordo de reparação da tragédia de Mariana, celebrado em conjunto com Minas Gerais e a União. Esse acordo representou um marco na defesa dos interesses do Espírito Santo, permitindo a obtenção de recursos para a reparação de danos ambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem.
Em outra decisão recente, atendendo a um pedido da Procuradoria do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), os ministros da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, negaram o pedido de transferência de créditos de ICMS a terceiros quando não decorrentes de operações de exportação.

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Conquistas como essas mostram que a a advocacia pública tem conseguido, por meio de sua atuação estratégica, ser protagonista em decisões que fortalecem a gestão pública, geram economia para os cofres públicos e promovem o desenvolvimento do Estado.
Os procuradores do ES também têm se destacado em áreas como a recuperação de créditos tributários, permitindo a reinjeção de recursos significativos no orçamento estadual. Esses valores têm sido fundamentais para investimentos em saúde, educação e infraestrutura.
A atuação vem ganhando reconhecimento em todo o país. Em outubro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) premiou iniciativas da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Na categoria "Poder Público", o primeiro lugar ficou com o projeto "Centro de Negociações Preventivas em Saúde (CNPS)". Já a segunda colocação foi para o projeto "Laboratório de Direito à Saúde e Inovação Lab SUS+ Justiça".
Em apoio à classe, a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) desempenha um papel fundamental. Por meio de sua atuação, a Apes tem defendido as prerrogativas dos procuradores e lutado por melhores condições de trabalho, o que reflete diretamente na qualidade da prestação de serviços à sociedade.
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A entidade também promove eventos e proporciona aos procuradores capacitações que ampliam a qualificação técnica dos profissionais, garantindo que estejam preparados para enfrentar os desafios crescentes da administração pública.
Completando 41 anos de atuação neste 16 de fevereiro de 2025, a Apes tem sido uma voz ativa na defesa do interesse público, posicionando-se em questões de relevância social e jurídica. A associação não apenas representa a categoria, mas também reforça o compromisso com os valores democráticos, a ética e a transparência.
A importância da classe, defendida com vigor pela Apes, não é apenas uma demanda corporativa, mas uma necessidade para que o Estado continue avançando em prol do interesse público e da sociedade capixaba.

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