Aprender inglês depois dos 50 anos é possível e traz benefícios cognitivos

Aprender inglês depois dos 50 anos pode parecer, à primeira vista, uma tarefa intimidadora. Muitos adultos sentem que essa jornada pertence apenas aos mais jovens ou que suas capacidades cognitivas já não são as mesmas. Mas a verdade é que aprender um novo idioma na maturidade é não apenas possível, como extremamente benéfico, especialmente para o cérebro.



Mais do que uma habilidade para viagens ou consumo de conteúdo internacional, o inglês pode ser uma ponte para um envelhecimento mais ativo e saudável.

É comum ouvir que “cérebro de adulto não aprende mais” ou que “depois de certa idade, não dá para pegar outro idioma”. Esses mitos desmotivam, mas são infundados. A neurociência já mostrou que o cérebro adulto possui plasticidade: ou seja, continua capaz de criar novas conexões neurais ao longo da vida.

O que muda é o ritmo e o estilo de aprendizagem, que precisa ser adaptado. Por outro lado, maturidade traz vantagens como foco, disciplina, repertório cultural e objetivos bem definidos, que favorecem o processo.

Os benefícios de aprender inglês depois dos 50 vão muito além da comunicação. Estudos da Universidade de Edimburgo, por exemplo, indicam que o aprendizado de um novo idioma pode reduzir em até 40% o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência.

Isso acontece porque a aprendizagem linguística ativa áreas profundas do cérebro, fortalece a memória, estimula a atenção e promove um tipo de “ginástica mental” extremamente valiosa. Além disso, o sentimento de conquista e superação melhora a autoestima e o bem-estar emocional.

Para alcançar bons resultados, é essencial adotar métodos adequados à fase da vida. Abordagens que respeitam o ritmo do aluno, focam a comunicação prática e trazem contexto real (como músicas, filmes e situações cotidianas) tendem a ser mais eficazes.

É importante escolher professores com escuta ativa, que saibam acolher dúvidas e ajustar o percurso conforme as necessidades. Plataformas com recursos visuais, podcasts e grupos de conversação entre adultos também ampliam as possibilidades de aprendizado de forma leve e eficiente.

Homem a caminho da aula. Crédito: Divulgação

A motivação é outro pilar importante. Ter objetivos claros, como viajar, conversar com netos que moram no exterior ou simplesmente manter o cérebro ativo, faz toda a diferença. Transformar o aprendizado em um hábito, estudando alguns minutos por dia, também ajuda a criar constância. E, sobretudo, é preciso exercitar a autocompaixão: erros fazem parte do processo e devem ser vistos como degraus, não como obstáculos.

Outro fator que ajuda muito nessa fase é o aprendizado colaborativo. Participar de turmas com pessoas da mesma faixa etária pode criar um ambiente mais acolhedor, com menos pressão e mais empatia. Nesses espaços, o aluno sente que não está sozinho no desafio. Além disso, as trocas entre colegas enriquecem a experiência, promovendo socialização e fortalecendo vínculos, dois fatores essenciais para a saúde mental.

Em vez de enxergar o aprendizado de inglês depois dos 50 como uma meta inalcançável, é preciso vê-lo como uma jornada de desenvolvimento pessoal. O idioma pode abrir portas para novas amizades, experiências culturais, oportunidades de trabalho voluntário e até mesmo novos projetos profissionais. O que antes parecia um desafio, pode se revelar uma das decisões mais transformadoras da vida adulta.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais