6 dicas para destravar de vez o seu inglês

Veja estratégias para desenvolver segurança e se expor gradualmente ao uso do idioma no dia a dia

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:59

Praticar o inglês ajuda a tornar a fala mais natural Crédito: Imagem: N Universe | Shutterstock

A fluência no inglês vai muito além do domínio das regras gramaticais — ela envolve autoconfiança, prática constante e uma vivência real com o idioma. Muitos estudantes, mesmo com boa base teórica, enfrentam dificuldades para se expressar devido a barreiras emocionais. O bloqueio na hora de se comunicar costuma estar associado ao medo de errar, à preocupação com o julgamento alheio e à ansiedade. >

“Muitas vezes, o aluno sabe o que dizer, mas não se sente à vontade para tentar. O foco excessivo em acertar bloqueia a espontaneidade. É fundamental criar um ambiente onde ele se sinta livre para errar, experimentar e se desenvolver com leveza”, afirma Bruna Kristensen, gerente pedagógica da Rockfeller Language Center. >

Para ajudar quem enfrenta esse desafio, a especialista lista algumas dicas práticas para destravar o inglês e falar com mais naturalidade. Confira! >

1. Traga o inglês para o seu cotidiano

Troque o idioma do celular, do computador e das redes sociais para o inglês. Isso ajuda o seu cérebro a se acostumar com a estrutura do idioma de forma natural e constante. >

2. Use a música a seu favor

Escolha músicas em inglês , acompanhe a letra e cante junto, prestando atenção na pronúncia e no ritmo. É uma forma divertida e eficaz de treinar a escuta e a fala ao mesmo tempo. >

Gravar a própria voz ajuda a identificar pontos de melhoria Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

3. Grave sua própria voz

Fale em inglês e grave. Depois, escute com atenção: isso ajuda a identificar pontos de melhoria e perceber sua evolução. >

4. Encontre grupos de conversação

Participar de encontros presenciais ou online com outros estudantes cria um ambiente seguro para praticar e errar sem medo. A troca com outros aprendizes torna a experiência mais leve e motivadora. >

5. Consuma conteúdos audiovisuais em inglês

Filmes e séries com áudio original e legendas em inglês ajudam a associar escrita e fala, além de ampliar o vocabulário com expressões reais do dia a dia. >

6. Aposte na tecnologia a seu favor

Aplicativos com inteligência artificial permitem que o aluno pratique a conversação, simulem diálogos reais em inglês e são ótimos para treinar sem a pressão de interações humanas. É um recurso moderno que oferece prática constante, no seu ritmo. >

Destravar o inglês não é um evento, mas um processo. Envolve prática, paciência e, acima de tudo, um ambiente que valorize o erro como parte do aprendizado. Com consistência e apoio, é possível deixar o medo para trás e conquistar a tão sonhada fluência. >

Por Ruhama Rocha >

