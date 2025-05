Brasil

3 livros para iniciantes aprenderem inglês

Especialista reúne dicas práticas e leituras acessíveis para começar sua jornada no idioma

1. The Giving Tree – Shel Silverstein

Embora seja um livro infantil, “The Giving Tree” traz uma mensagem tocante que conversa com adultos também. A estrutura das frases é simples, com vocabulário direto e repetitivo, o que ajuda na compreensão. Ideal para quem está nos estágios iniciais do aprendizado, ele também convida à reflexão sobre temas como generosidade, amor e sacrifício. >

2. Diary of a Wimpy Kid – Jeff Kinney

3. Oxford Bookworms Library – Stage 1

A coleção “Oxford Bookworms” oferece livros adaptados em vários níveis, do iniciante ao avançado. No Stage 1, os livros têm vocabulário controlado e frases curtas, facilitando a leitura. Títulos como “Romeo and Juliet” e “Little Women” permitem que o aluno entre em contato com clássicos da literatura de forma acessível. O mais interessante é que, conforme seu nível evolui, você pode avançar para os próximos estágios da coleção, acompanhando seu próprio progresso. >