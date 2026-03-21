A NR-01 e o combate a pressões excessivas e ambientes hostis no trabalho

A partir de 26 de maio passam a valer as atualizações da NR-01, norma que organiza o sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais nas empresas brasileiras. A principal mudança é a inclusão dos chamados riscos psicossociais, relacionados à saúde mental do trabalhador, como assédio moral, pressão abusiva por metas, burnout e situações de esgotamento.



Durante anos esse tema foi tratado nas organizações como algo abstrato, quase impossível de medir. Falava-se em bem-estar, qualidade de vida e clima organizacional, mas não aparecia de forma estruturada nos sistemas de prevenção de riscos.

Com a nova NR-01, a saúde mental passa a integrar formalmente a gestão de riscos das empresas. Isso significa que não se trata mais apenas de um discurso de recursos humanos ou de campanhas institucionais. Passa a ser uma obrigação de gestão, com reflexos regulatórios e jurídicos.

As fiscalizações começam ainda neste ano. A tendência inicial é de atuação orientativa por parte da inspeção do trabalho, priorizando recomendações e ajustes antes de sanções. Mas é um erro interpretar esse momento como uma espécie de tolerância regulatória. Na prática, trata-se de um período de adaptação. Quem não começar a se organizar agora provavelmente enfrentará dificuldades mais adiante.

O que a norma exige, em essência, é que as empresas passem a olhar com seriedade para a forma como o trabalho é organizado. Pressões excessivas, ambientes hostis, ausência de canais seguros de denúncia e lideranças despreparadas são fatores que podem gerar riscos psicossociais relevantes.

Por isso, a adequação não se resume a produzir documentos. Programas de gerenciamento de riscos precisam refletir a realidade do ambiente de trabalho. Isso envolve mapear situações críticas, criar canais de denúncia confiáveis, estabelecer procedimentos de apuração e desenvolver políticas claras de prevenção.

Outro ponto decisivo será a preparação das lideranças. Muitos problemas relacionados à saúde mental surgem justamente no cotidiano da gestão, na definição de metas, na forma de cobrança ou na comunicação interna. Lideranças despreparadas podem gerar ambientes de trabalho adoecidos, ainda que sem perceber.

Empresas que ainda não iniciaram esse processo precisam começar pelo diagnóstico. É necessário entender como o trabalho está estruturado, identificar áreas mais expostas a pressão excessiva, avaliar histórico de conflitos e verificar se existem instrumentos institucionais para prevenir e corrigir condutas inadequadas.

Empresas serão obrigadas a medirem riscos à saúde mental no ambiente de trabalho. Crédito: freepik

Esse movimento não deve ser visto apenas como uma obrigação legal. É também uma questão de gestão inteligente. Ambientes organizacionais mais saudáveis tendem a apresentar menor rotatividade, maior produtividade e menor exposição a passivos trabalhistas.

Nos próximos anos a tendência é de aumento da maturidade regulatória sobre o tema. A partir de 2027, o cenário deverá ser mais rigoroso, com maior capacidade de fiscalização e possibilidade de sanções relevantes para empresas que não estejam adequadas.

A mensagem que emerge dessa mudança é simples. Saúde mental no trabalho deixou de ser um tema periférico. Tornou-se parte central da responsabilidade empresarial.

Ignorar esse movimento pode custar caro. Preparar-se agora é proteger pessoas, reduzir riscos jurídicos e construir organizações mais sustentáveis no longo prazo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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