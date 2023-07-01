8 livros para ressignificar a relação entre trabalho e saúde mental

O psiquiatra Dr. Nelio Tombini aborda temas como os “viciados em trabalho” ou workaholics , síndrome de burnout , bipolaridade, escravidão psicológica e a toxidade do pensamento positivo, estes assuntos que se conectam no mesmo ponto: fazem com que momentos ruins se sobressaiam aos bons e tornem qualquer adversidade em um monstro de sete cabeças. Como uma sessão de terapia, ele oferece no livro reflexões e percepções para que o leitor compreenda com mais intimidade os próprios sentimentos, saiba lidar com eles e aprenda a ter controle para tomar decisões.