A Igreja Católica está em boas mãos

A eleição de Robert Prevost como papa Leão XIV é um marco que define, para o futuro, o significado do pontificado de Francisco para a Igreja Católica. Prevost era próximo a Francisco, no ministério e no pensamento.



A escolha do nome Leão tem, além de tantos significados, um que considero o mais belo e eloquente. São Franscisco de Assis tinha um companheiro fiel, a quem dedicava muito afeto, que foi tanto um amigo próximo como um auxiliar nas coisas que exigiam mais conhecimentos formais: o Frei Leão.