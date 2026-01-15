A hora e a vez de investir em imóveis

O mercado imobiliário vive um dos momentos mais favoráveis dos últimos anos e isso não é um slogan otimista, mas uma afirmação sustentada por números, comportamento e oportunidades. A alta histórica nos valores de aluguel, somada ao recorde de 46,5 milhões de brasileiros vivendo em imóveis alugados, tem atraído um novo perfil de investidor, aquele que busca renda recorrente, segurança patrimonial e valorização consistente, movimentando ainda mais o mercado.

A mudança no estilo de vida do brasileiro, mais pessoas morando sozinhas, priorizando praticidade e localização, impulsiona a procura por imóveis compactos e funcionais. Estúdios, unidades de um e dois quartos e plantas inteligentes se tornaram os produtos mais desejados por quem investe.

E a resposta do mercado confirma essa tendência: lançamentos com a maioria das unidades adquirida por investidores em busca de liquidez e alta demanda de locação.

Novos prédios no bairro Praia do Suá, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória, em especial, vive um ciclo muito particular. A combinação de escassez de terrenos, novos prédios de alto padrão e reconhecimento nacional sobre o potencial de valorização da cidade coloca a capital capixaba em evidência.

Bairros já consolidados, como Jardim Camburi e Praia do Canto, seguem firmes na preferência do consumidor, mas é nos bairros vizinhos, em pleno desenvolvimento, que surgem algumas das melhores oportunidades de retorno. Praia do Suá e Barro Vermelho, por exemplo, têm recebido infraestrutura, serviços e novos empreendimentos que devem acelerar sua valorização nos próximos anos.

Além da renda com aluguel, hoje mais atrativa do que em muitos investimentos tradicionais, há também a perspectiva de valorização do ativo imobiliário, especialmente nas regiões onde a oferta é limitada e a demanda segue crescente.

E não apenas no residencial: o mercado mostra que o investimento em imóveis comerciais volta a ganhar força, impulsionado pela diversificação de negócios e pela retomada da atividade econômica. Para o investidor atento, o segredo está na soma de três fatores: produto certo, bairro estratégico e momento oportuno.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais