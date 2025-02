A eleição de Erica Neves e o avanço da representatividade feminina na OAB

No dia 11 de fevereiro, a OAB Espírito Santo viveu um momento histórico: a posse de Erica Neves como presidente da seccional, tornando-se a primeira mulher a ocupar essa posição em 94 anos de existência da instituição . Esse fato, por si só, tem um significado profundo para a advocacia capixaba e para a OAB nacional, pois reflete um avanço necessário na representatividade feminina nos espaços de poder.

A eleição de Erica Neves, com mais de 53% dos votos, demonstra um claro anseio da classe advocatícia por uma gestão que contemple a visão e a liderança feminina. Esse resultado não representa apenas uma conquista para as mulheres advogadas, mas um desejo coletivo – homens e mulheres – por maior equidade na advocacia.

Todo modo, a ascensão de mulheres a cargos de presidência na OAB ainda é um desafio em nível nacional. Apesar de as mulheres já serem maioria nos cursos de Direito e nos primeiros anos de exercício da advocacia, apenas seis seccionais da OAB no Brasil são lideradas por mulheres. Embora exista um grande número de mulheres ocupando cargos de vice-presidência e diretoria, a presença feminina nas presidências ainda é limitada.

Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES

No entanto, a eleição de líderes femininas expressivas, como Erica Neves (ES), Daniela Borges (BA), Ana Basílio (RJ), Christiane Leitão (CE) e Ingrid Zanella (PE), indica que essa realidade está gradualmente mudando. A ocupação desses espaços reforça a importância de uma advocacia mais plural, em que as mulheres tenham voz ativa nas decisões da Ordem e na condução das pautas institucionais.

Desde a gestão 2013-2016, foi aprovada a cota mínima de 30% para um dos gêneros na composição dos órgãos de direção da OAB, um marco inicial na busca por maior equidade. No entanto, foi a partir da primeira gestão do presidente Beto Simonetti, iniciada em 2022, que novas regras elevaram a exigência para ao menos 50% de mulheres em todas as instâncias decisórias da entidade.