A administração pública pode ignorar a Constituição?

A tentativa de isolar a administração pública como uma ciência autônoma, livre da influência do Direito Constitucional, é uma busca que soa acadêmica, mas ignora a realidade institucional brasileira. No Brasil, a gestão pública é, essencialmente, uma extensão do projeto constitucional. Nesse aspecto, insistir na ideia de uma ciência administrativa "pura", descolada do ordenamento jurídico, é um erro metodológico — e, mais do que isso, político.



Essa ambição de autonomia não é exclusiva. O próprio Direito já flertou com a ideia de uma teoria pura, como propôs Hans Kelsen no século XX, ao sugerir um sistema jurídico isolado de influências sociais, morais e políticas. A proposta atraiu intelectuais pela sua lógica interna, mas mostrou-se incapaz de lidar com as complexidades do mundo real.