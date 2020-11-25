Serginho Groisman: O que mais me preocupa é a evasão escolar

Primeiramente, a coisa que mais me preocupa é a evasão escolar. Há muita gente saindo das escolas e faculdades por estar entristecida e desmotivada. Essa é uma questão muito grave, porque eles veem postos de trabalho se fechando em um momento em que a economia atravessa uma grave crise mundial, e que deve demorar para se recuperar. Fico preocupado com a fuga dos alunos dos bancos escolares porque essa decisão vai impactar diretamente a questão da escolha profissional. O desânimo deste momento precisa ser transformado em energia para encarar o que vem pela frente. O ano está sendo difícil para todos, e a pandemia ainda não acabou. No entanto, as escolas estão voltando às suas rotinas, com restrições de contato, ao mesmo tempo que coisas diferentes estão acontecendo. Prova disso é a tecnologia que passou a oferecer novas perspectivas de trabalho e novas formas de nos relacionarmos. É preciso se reconectar para conseguir andar para a frente, discutir sobre profissões e falar sobre sonhos. Acredito que, em determinado momento, vamos voltar a ter uma certa normalidade. Durante o Arena de Profissões, vou falar sobre este momento um pouco aflitivo e incentivar os sonhos desses estudantes, baseado nas escolhas que eu fiz e na educação.