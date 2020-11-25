Entrevista remota: como se comportar em um processo seletivo virtual?

Olho no olho

Atenção ao local, escolha um espaço onde você não vai ser interrompido para nada, nem por ninguém e que não haja ruídos externos.

Lembre-se de que, apesar de remota, é uma entrevista de emprego e, por isso, é necessário ter cuidado com a aparência e a roupa.

Avise às pessoas da casa que você vai participar de uma entrevista para que não haja interrupções.

Teste a conexão da internet antes de começar a entrevista.

Desative as notificações do seu celular ou do computador para que não se distrair nem tirar a concentração durante a entrevista.

Teste o link da videoconferência com antecedência para evitar contratempos. Veja se já tem a plataforma da chamada instalada no computador ou no celular. Dessa forma, você ainda consegue tirar um tempo para aprender a usar a ferramenta antes da entrevista, caso não esteja familiarizado.

Se for necessário fazer cadastro na plataforma que será utilizada para entrevista, nada de apelidos ou e-mails com nomes duvidosos ou engraçados. Mantenha-se profissional.

Use fone de ouvidos. Assim, você vai conseguir ouvir melhor as perguntas do entrevistador e evita ruídos.

Assim como acontece em entrevistas presenciais, o candidato deve se informar sobre a empresa e sobre o perfil da vaga, isso dá mais segurança na hora da seleção.