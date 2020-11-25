Entrevista remota: como se comportar em um processo seletivo virtual?

A rotina do mundo corporativo mudou devido à pandemia do novo coronavírus. Além de reuniões virtuais, as empresas passaram a usar as entrevistas remotas como uma ferramenta para selecionar novos funcionários e estagiários.
A videoconferência é um processo ágil e econômico, principalmente em tempos de isolamento social e, segundo especialistas, veio para ficar. E para conquistar uma oportunidade de emprego, é preciso conhecer e se adaptar a esse novo formato.
A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Alessandra Zanotti, observa que essa modalidade possibilita entrevistar candidatos de qualquer lugar, além de evitar deslocamentos e atrasos e otimizar tempo.
"Ao participar de um processo seletivo remoto, o candidato precisa ter cuidado com o ambiente onde vai fazer a entrevista. É importante estar em um local que ele consiga manter a atenção. Outra dica é comunicar esse encontro virtual às pessoas da casa para evitar interrupções"
O concorrente deve ficar atento aos detalhes para conquistar a oportunidade de emprego. Usar fones de ouvidos, além de ajudar a ouvir melhor o que o entrevistador perguntou, ajuda a diminuir os ruídos e aumenta a concentração.
Para evitar surpresas na hora da videoconferência, é necessário se informar com antecedência sobre a ferramenta que será utilizada e, se preciso, instalar um programa que ele ainda não tenha no computador ou no celular. Verificar o funcionamento da câmara e conferir a conexão da internet também são passos fundamentais.
Todos esses cuidados garantem um resultado melhor tanto para o recrutador quanto para o candidato. É importante lembrar que, mesmo de forma virtual, o profissional deve estar vestido de forma adequada, como se fosse presencialmente, bem como pesquisar informações sobre a empresa e conhecer o perfil da vaga, destaca.
A diretora aconselha ainda que o candidato deve desativar as notificações do celular para não se distrair na hora da entrevista.
Dicas para fazer entrevista remota
Olho no olho
Atenção ao local, escolha um espaço onde você não vai ser interrompido para nada, nem por ninguém e que não haja ruídos externos.
Lembre-se de que, apesar de remota, é uma entrevista de emprego e, por isso, é necessário ter cuidado com a aparência e a roupa.
Avise às pessoas da casa que você vai participar de uma entrevista para que não haja interrupções.
Teste a conexão da internet antes de começar a entrevista.
Desative as notificações do seu celular ou do computador para que não se distrair nem tirar a concentração durante a entrevista.
Teste o link da videoconferência com antecedência para evitar contratempos. Veja se já tem a plataforma da chamada instalada no computador ou no celular. Dessa forma, você ainda consegue tirar um tempo para aprender a usar a ferramenta antes da entrevista, caso não esteja familiarizado.
Se for necessário fazer cadastro na plataforma que será utilizada para entrevista, nada de apelidos ou e-mails com nomes duvidosos ou engraçados. Mantenha-se profissional.
Use fone de ouvidos. Assim, você vai conseguir ouvir melhor as perguntas do entrevistador e evita ruídos.
Assim como acontece em entrevistas presenciais, o candidato deve se informar sobre a empresa e sobre o perfil da vaga, isso dá mais segurança na hora da seleção.
Lembre-se de que a câmera será os olhos do entrevistado, portanto olhe o tempo todo para a tela.
O que você vai precisar
- Webcam
- Microfone
- Fone de ouvido
- Boa conexão à internet